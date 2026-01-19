Querétaro, 19 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González inició su gira de trabajo por Madrid con una reunión estratégica con directivos de Plásticos Durex, quienes presentaron un proyecto de inversión por 215 millones de pesos orientado a la ampliación de su planta en Querétaro.
El proyecto fortalecerá la presencia industrial de la empresa española en la entidad y contempla la creación de 600 empleos directos e indirectos, informó el gobierno estatal.
El CEO de la compañía, Juan Pontvianne, y el director de Operaciones, Antonio Muñoz, encabezaron la presentación del proyecto que considera la producción de piezas para suspensión convencional, neumática y dust covers, explicó la administración queretana.
La planta se ubicará en el Parque Industrial Aeropuerto Querétaro y representará una ampliación significativa de las operaciones actuales de la empresa en el estado, precisó el mandatario estatal durante el encuentro con los ejecutivos españoles.
Operaciones y crecimiento estratégico
En la reunión se dio a conocer el estatus de la empresa en Querétaro, sus operaciones actuales, proyectos de crecimiento a corto y mediano plazo, así como el desarrollo de estrategias de colaboración bilateral que benefician el desarrollo económico tanto de la organización como del estado.
Plásticos Durex es una empresa familiar dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas en la transformación de plásticos y caucho, principalmente para el sector automotriz queretano, utilizando procesos como inyección y extrusión de plásticos, inyección de caucho y caucho-metal, además de montajes de piezas.
La compañía cuenta con tres plantas en España, Polonia y México (Querétaro), desde donde brinda soluciones integrales a sus clientes, a quienes considera socios más que simples compradores, detalló la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Comitiva queretana en Madrid
En la reunión estuvo presente la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado; los secretarios de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, y el Particular, Mauricio Herbert Pesquera; el director de Fomento Industrial, Alejandro Rolland Ruiz; además de los presidentes municipales de Colón, Gaspar Trueba Moncada, y de Corregidora, Chepe Guerrero.