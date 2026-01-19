Plásticos Durex invertirá 215 mdp en nueva planta en Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri González se reunió en Madrid con directivos de la empresa española que ampliará su planta en el Parque Industrial Aeropuerto.

Gobernador Mauricio Kuri González durante reunión con directivos de Plásticos Durex en Madrid para anunciar inversión en Querétaro

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante reunión con directivos de Plásticos Durex en Madrid para cerrar inversión.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 19, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 19 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González inició su gira de trabajo por Madrid con una reunión estratégica con directivos de Plásticos Durex, quienes presentaron un proyecto de inversión por 215 millones de pesos orientado a la ampliación de su planta en Querétaro.

El proyecto fortalecerá la presencia industrial de la empresa española en la entidad y contempla la creación de 600 empleos directos e indirectos, informó el gobierno estatal.

El CEO de la compañía, Juan Pontvianne, y el director de Operaciones, Antonio Muñoz, encabezaron la presentación del proyecto que considera la producción de piezas para suspensión convencional, neumática y dust covers, explicó la administración queretana.

Gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez durante reuni\u00f3n con directivos de Pl\u00e1sticos Durex en Madrid para anunciar inversi\u00f3n en Quer\u00e9taro La inversión de 215 millones de pesos fortalecerá la presencia industrial de Plásticos Durex en Querétaro. La inversión de 215 millones de pesos fortalecerá la presencia industrial de Plásticos Durex en Querétaro.

La planta se ubicará en el Parque Industrial Aeropuerto Querétaro y representará una ampliación significativa de las operaciones actuales de la empresa en el estado, precisó el mandatario estatal durante el encuentro con los ejecutivos españoles.

Operaciones y crecimiento estratégico

En la reunión se dio a conocer el estatus de la empresa en Querétaro, sus operaciones actuales, proyectos de crecimiento a corto y mediano plazo, así como el desarrollo de estrategias de colaboración bilateral que benefician el desarrollo económico tanto de la organización como del estado.

Plásticos Durex es una empresa familiar dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas en la transformación de plásticos y caucho, principalmente para el sector automotriz queretano, utilizando procesos como inyección y extrusión de plásticos, inyección de caucho y caucho-metal, además de montajes de piezas.

La compañía cuenta con tres plantas en España, Polonia y México (Querétaro), desde donde brinda soluciones integrales a sus clientes, a quienes considera socios más que simples compradores, detalló la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Comitiva queretana en Madrid

En la reunión estuvo presente la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado; los secretarios de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, y el Particular, Mauricio Herbert Pesquera; el director de Fomento Industrial, Alejandro Rolland Ruiz; además de los presidentes municipales de Colón, Gaspar Trueba Moncada, y de Corregidora, Chepe Guerrero.

gobiernoindustriaempresasmauricio kuri

Reciente

Protección Civil de El Marqués atiende accidente laboral en granja avícola sobre carretera Chichimequillas
Querétaro

Montacargas atropella a trabajador: investigan seguridad

Protección Civil trasladó al lesionado al hospital tras accidente laboral en granja avícola sobre carretera Chichimequillas-Santa María de los Baños

Sistema de cámaras de reconocimiento facial biométrico instalado en establecimiento nocturno de Querétaro conectado al C5
Editorial

Antros en Querétaro escanean tu rostro: qué datos guardan de ti

52 establecimientos nocturnos en Querétaro están conectados al C5 con tecnología de reconocimiento facial que compara rostros con bases de datos de personas buscadas.

Jaime Echavarría Melgarejo durante toma de protesta como presidente de AFEQ en Querétaro con Paulina de la Paz subsecretaria de Ingresos
Querétaro capital

Jaime Echavarría toma protesta como presidente de AFEQ en Querétaro

El contador público certificado y licenciado en Derecho sustituye a Mario Eric Anaya Arteaga al frente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro.

Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, durante conferencia de prensa sobre querellas por daños a patrullas
Querétaro capital

Presentan querellas por daños a patrullas en Querétaro

El secretario de Seguridad Municipal confirmó que las denuncias se encuentran en trámite ante la Fiscalía Estatal tras afectaciones a vehículos policiales durante operativos recientes.