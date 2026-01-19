Incertidumbre por políticas de EU genera cautela en industria de San Juan

Empresas sanjuanenses con vinculación internacional anticipan decisiones ante expectativas de cambios en políticas comerciales de Estados Unidos que podrían afectar operaciones y expectativas de crecimiento.

San Juan del Río, 19 de enero de 2026. — Empresas del sector industrial de San Juan del Río con operaciones y vinculación internacional enfrentan un escenario de incertidumbre ante expectativas de cambios en políticas comerciales de Estados Unidos y otros países que influyen directamente en el comercio exterior mexicano.

Las compañías sanjuanenses anticipan decisiones estratégicas mediante el intercambio de información con socios empresariales en diferentes partes del mundo, informó Eridani Ríos Romero, directora ejecutiva de Canacintra San Juan del Río.

El contexto internacional genera cautela en empresas que mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos, principal socio comercial de México y destino de gran parte de la producción industrial queretana.

La vinculación que mantienen empresas locales con corporaciones nacionales e internacionales les permite anticiparse a decisiones que podrían modificar sus operaciones y expectativas de crecimiento para este año.

"Hay mucha incertidumbre en determinados momentos, pero la vinculación que tenemos a través de nuestro organismo nos permite anticiparnos", explicó la directora ejecutiva.

Las políticas exteriores que implementen Estados Unidos y otros países socios comerciales representan retos importantes que el sector industrial debe atender de manera paralela a sus operaciones cotidianas.

El organismo empresarial atiende estos desafíos mediante comités especializados en comercio exterior que analizan el impacto de decisiones internacionales en las operaciones de empresas de San Juan del Río.

Canacintra facilita el intercambio de información entre empresas locales y sus contrapartes en otros países para generar estrategias que mitiguen riesgos comerciales.

Las expectativas de crecimiento para 2026 varían según el tamaño y especialización de cada empresa. Algunas compañías proyectan mantener sus niveles actuales de producción, mientras otras establecen expectativas mínimas de expansión en un entorno comercial que requiere análisis constante de variables internacionales que afectan la competitividad del sector industrial queretano.

