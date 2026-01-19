México, 19 de enero de 2026. — El gobierno mexicano manifestó su respaldo al pueblo chileno tras la emergencia por incendios forestales que han devastado las regiones de Ñuble y Biobío en el sur de Chile, donde se reportan víctimas mortales y afectaciones materiales de gran magnitud.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) transmitió un mensaje de condolencias a las familias de los fallecidos y expresó sus deseos de recuperación para las personas lesionadas, informó la cancillería mexicana.
La dependencia federal respalda las acciones del gobierno chileno para contener los siniestros que han afectado zonas forestales del país sudamericano.
La emergencia en las regiones sureñas ha movilizado a autoridades locales y equipos de emergencia que trabajan para controlar las llamas y atender a la población afectada, precisó la SRE en su comunicado oficial.
Hasta el momento, la Embajada de México en Santiago no tiene registro de ciudadanos mexicanos entre las personas afectadas por los incendios.
Sin embargo, el personal diplomático mantiene un monitoreo permanente de la situación y comunicación directa con las autoridades chilenas para atender cualquier caso que pudiera presentarse, detalló la cancillería.
La representación diplomática mexicana en Chile activó sus protocolos de protección consular y mantiene disponible su línea de atención las 24 horas para brindar asistencia a connacionales que pudieran verse afectados por la emergencia.
El gobierno mexicano reiteró su disposición para cooperar con las autoridades chilenas si fuera necesario, enfatizó la dependencia de política exterior.
Los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío representan uno de los eventos de mayor impacto en la temporada de altas temperaturas del hemisferio sur.
La SRE mantiene comunicación con su red consular en América del Sur para garantizar la protección de mexicanos residentes o en tránsito por la zona afectada.