Querétaro, 19 de enero de 2026. — El contador público certificado y licenciado en Derecho Jaime Echavarría Melgarejo rindió protesta como nuevo presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro (AFEQ).

El cambio de mesa directiva se realizó en ceremonia oficial donde participaron funcionarios estatales y federales, informó la organización profesional con sede en Querétaro.

Echavarría Melgarejo sustituye en el cargo a Mario Eric Anaya Arteaga, a quien se reconoció su labor al frente del organismo, así como el trabajo realizado por su consejo directivo integrado por el secretario Armando Oceguera y la tesorera Sandra García.

Durante el acto también se distinguió a María Luisa Arteaga por su contribución a la comunidad de fiscalistas en Querétaro.

La subsecretaria de Ingresos, Paulina de la Paz, en representación del gobernador Mauricio Kuri González, tomó protesta al nuevo Consejo Directivo conformado por Lydia Ocampo, Ignacio Ángeles, Consuelo Noguez, Magdaleno Hernández y Carlos Bautista.

El nuevo presidente de AFEQ destacó la importancia de fortalecer la unidad y el trabajo en equipo para impulsar a los socios de la asociación.

"El objetivo es promover una cultura fiscal de excelencia que garantice servicios profesionales de calidad para la población", precisó Echavarría Melgarejo durante su mensaje.

En el presídium estuvieron presentes Luis Enrique Peñarán, director estatal de Fiscalización; Benjamín Vargas, fiscal especializado en el Combate a la Corrupción; Carlos Alejandro León, secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro; Arturo Vallejo, director de Profesiones, y Mayela Portos, presidenta de FECAPEQ.

También asistieron Jorge Sánchez, secretario del Sistema Estatal Anticorrupción; los delegados federales del Infonavit, Jaime Arroyo; de Prodecon, Gabriela Romero; y del IMSS, así como directivos de escuelas y facultades de Contaduría de diversas instituciones de educación superior del estado.

La Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro agrupa a profesionales especializados en materia fiscal que brindan servicios de asesoría tributaria y contable a personas físicas y morales en la entidad.