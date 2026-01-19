Fiscalía de Querétaro presentará Unidad Especial antiextorsión el 21 de enero

El Fiscal General adelantó que el martes 21 de enero presentará iniciativa para crear unidad especializada en investigación y persecución de delitos de extorsión.

Fiscal General Víctor Antonio de Jesús Hernández anuncia creación de Unidad Especial antiextorsión en Querétaro

La Unidad Especial fortalecerá la capacidad de Querétaro para combatir la extorsión operada por redes interestatales y digitales.

Martin García Chavero
Querétaro, 19 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado presentará el próximo 21 de enero una iniciativa para crear una Unidad Especial encargada de la investigación y persecución de los delitos en materia de extorsión.

El anuncio fue realizado por el Fiscal General, Víctor Antonio de Jesús Hernández, durante sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Querétaro.

La nueva unidad dará cumplimiento al artículo 13 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece que las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas deben contar con una unidad especializada en este delito, informó el Fiscal General.

La presentación ocurrirá apenas dos días después del anuncio, durante una sesión legislativa donde se aprobó derogar el delito de extorsión del Código Penal de Querétaro.

El titular de la Fiscalía explicó que la creación de esta unidad fortalece la capacidad institucional del estado para combatir un delito que opera con redes interestatales y digitales.

La Ley General Federal obliga a todas las entidades federativas a establecer áreas especializadas para la investigación y persecución coordinada de la extorsión.

La iniciativa se presenta en el marco de la armonización legislativa que Querétaro realiza con la normativa federal en materia de extorsión.

El Congreso del estado aprobó durante la misma sesión derogar el artículo 198 del Código Penal estatal para que este delito sea perseguido exclusivamente bajo el marco de la Ley General federal, lo que permite una actuación coordinada a nivel nacional.

Hernández adelantó que la Unidad Especial contará con personal capacitado y recursos específicos para la investigación de este delito que afecta a familias, comercios y la paz social.

La presentación formal de la iniciativa ante el Poder Legislativo ocurrirá el martes 21 de enero, precisó el Fiscal General durante la sesión legislativa.

