Querétaro espera chubascos, granizo y rachas de 50 km/h este jueves

La capital tendrá una mínima de 15 y máxima de 29 grados; el aviso seguirá vigente hasta el viernes.

Nubes de tormenta sobre la ciudad de Querétaro durante un pronóstico de lluvias con descargas eléctricas, posible granizo y rachas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para Querétaro intervalos de chubascos, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de julio de 2026.- Querétaro mantendrá este jueves condiciones para intervalos de chubascos con acumulados de entre cinco y 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el aviso actualizado del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

El pronóstico estará vigente desde las 06:00 horas del jueves 16 hasta las 06:00 horas del viernes 17 de julio. Para Santiago de Querétaro se prevé una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 29, con cielo medio nublado a nublado durante el transcurso del día.

La ficha meteorológica estatal prevé viento de dirección variable de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden provocar la caída de ramas, árboles, lonas o anuncios publicitarios, especialmente durante las lluvias.

Durante la mañana se esperaba ambiente templado y fresco en las zonas montañosas, mientras que por la tarde dominará un ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la entidad. El reporte matutino indicó que no hubo registro de precipitaciones en las estaciones de Querétaro durante las 24 horas anteriores.

Peñamiller registró la temperatura más alta

Entre las temperaturas máximas registradas durante la jornada anterior, Peñamiller alcanzó 32 grados; Carrillo y Derivadora San José, 29; el Observatorio de Querétaro, 28.7; y Juriquilla, El Pueblito y El Batán, 28 grados.

La temperatura mínima más baja se presentó en San Ildefonso, con 12 grados. Derivadora San José registró 15.5 grados; El Batán y Constitución de 1917, 16; el Observatorio de Querétaro, 16.5; y Juriquilla y El Pueblito, 17 grados.

Las condiciones de lluvia sobre la región centro del país están asociadas con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera y el desplazamiento de la onda tropical número 19 sobre Guerrero y Michoacán. El pronóstico nacional mantiene para Querétaro el rango de intervalos de chubascos de cinco a 25 milímetros.

La tormenta tropical Elida se localizaba a mil 65 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Debido a su distancia y trayectoria prevista, el SMN señaló que no representa peligro para México.

Se mantiene el patrón de lluvia y viento

El escenario es similar al pronosticado para el miércoles 15 de julio, cuando también se esperaban chubascos, posible granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en la entidad. En aquella jornada, Jalpan había sido la única estación con lluvia, al registrar 2.8 milímetros.

La capital queretana ingresó a julio después de acumular 200.5 milímetros de lluvia durante junio, mes en el que hubo precipitaciones en 28 de sus 30 días. Hasta el 4 de julio, el acumulado del año ascendía a aproximadamente 283.5 milímetros, distribuidos en 78 días con registro de lluvia.

Protección Civil recomienda evitar el cruce de calles inundadas y mantenerse alejado de drenes, canales y cárcamos durante las precipitaciones. Las emergencias pueden reportarse al 911 o a Protección Civil del Municipio de Querétaro, en los teléfonos 442 217 3712 y 442 217 3835.

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