Querétaro, 16 de julio.- La secretaria de las Mujeres del Estado de Querétaro, Sonia Rocha Acosta, encabezó el Foro "Retos para la atención del climaterio, la perimenopausia y la menopausia en el ámbito laboral", con el objetivo de impulsar propuestas hacia entornos laborales más inclusivos y libres de discriminación.
Ante representantes de gobierno, academia, sector salud, sindicatos, legisladoras y organizaciones de la sociedad civil, Rocha Acosta señaló que estas etapas de la vida de las mujeres permanecieron durante años rodeadas de silencio y prejuicios, pese a formar parte del curso natural de vida de millones de ellas.
"Hablar del climaterio, de la perimenopausia y de la menopausia no debería ser incómodo, extraño ni motivo de vergüenza. Durante años se convirtió en un asunto del que poco se hablaba y mucho se juzgaba. Hoy estamos aquí precisamente para cambiar eso", expresó.
La funcionaria advirtió que persisten estereotipos que impactan negativamente la trayectoria profesional de las mujeres, al asociar síntomas de esta etapa con falta de compromiso, menor productividad o dificultades de liderazgo.
"Frases como 'ya está hormonal', 'está de malas' o 'ya no rinde igual' siguen escuchándose en muchos espacios laborales y terminan convirtiéndose en barreras que afectan el bienestar, el desarrollo profesional y las oportunidades de las mujeres", señaló.
Rocha Acosta afirmó que el desafío no es adaptar a las mujeres a los espacios de trabajo, sino construir entornos capaces de responder con información, empatía y políticas públicas que reconozcan las distintas etapas de vida de las personas trabajadoras.
Representantes de gobierno, academia y sociedad civil asistieron al foro organizado por la Secretaría de las Mujeres. rotativo.com.mx
"La perspectiva de género no busca privilegios ni excepciones. Busca identificar desigualdades, eliminar barreras y garantizar derechos para construir igualdad sustantiva", enfatizó.
Por su parte, la secretaria de la Mujer del municipio de Querétaro, Beatriz León Sotelo, sostuvo que la igualdad sustantiva también implica reconocer que las mujeres viven procesos biológicos específicos que requieren comprensión, información y condiciones laborales dignas.
"Un entorno de trabajo inclusivo no solo beneficia a quienes atraviesan esta etapa; fortalece la productividad, mejora el clima organizacional y aprovecha plenamente la experiencia y el talento de mujeres que continúan aportando de manera invaluable al desarrollo económico y social", apuntó.
A su vez, la diputada local Perla Flores Suárez señaló la importancia de garantizar atención integral, digna y especializada durante estas etapas.
Como parte del foro se realizó un panel de especialistas en el que se compartieron experiencias, evidencia y propuestas para avanzar hacia políticas públicas y espacios laborales que reconozcan las necesidades de las mujeres durante el climaterio, la perimenopausia y la menopausia.