Familias de Pedro Escobedo adquieren enseres con apoyo de SEDESOQ

El esquema permite que las familias elijan productos y aporten una parte de su costo.

Entrega del Programa Coinversión Social a familias de Pedro Escobedo, Querétaro

Familias de Pedro Escobedo participaron en el Programa Coinversión Social para adquirir productos destinados al mejoramiento de sus viviendas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pedro Escobedo, 16 de julio de 2026.- Familias de Pedro Escobedo adquirieron estufas y otros productos para el hogar mediante el Programa Coinversión Social, un esquema en el que las personas beneficiarias aportan una parte del costo y seleccionan el artículo que necesitan.

El programa es operado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ), en colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria.

La dependencia no precisó cuántas familias participaron en esta jornada, el número de productos entregados, el monto total de la coinversión ni el porcentaje cubierto por cada una de las partes.

Durante la entrega, Norma Arteaga Trejo, habitante de la comunidad de Epigmenio González, explicó que eligió una estufa porque utilizaba la misma desde hacía 20 años. Con una aportación de tres mil 500 pesos pudo adquirir un equipo nuevo para su vivienda.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero, señaló que el programa requiere la participación económica de las familias y permite que cada beneficiario determine qué producto representa una mayor utilidad para su hogar.

Beneficiarios reciben enseres mediante Coinversi\u00f3n Social en Pedro Escobedo El esquema operado por la SEDESOQ y la Congregación Mariana Trinitaria requiere una aportación de las personas beneficiarias. rotativo.com.mx

“También lo hacemos en equipo con ustedes, porque cada quien pone de su parte. Ustedes también hicieron una aportación y, con este programa que el gobernador Mauricio Kuri nos autorizó para llevar a cabo, logramos mejorar las condiciones de vida de las familias; además, ustedes determinan en qué les ayuda más el programa”, declaró.

El esquema también fue aplicado recientemente en San Rafael, Corregidora, donde se distribuyeron 200 apoyos. Al cierre de 2025, la SEDESOQ informó que el Programa Coinversión Social entregó cuatro mil 524 enseres en los 18 municipios de Querétaro.

En Pedro Escobedo ya se han desarrollado otros programas para facilitar el acceso a productos domésticos, entre ellos una jornada de Vivienda Digna con tinacos, estufas ecológicas y calentadores solares.

Como parte del evento, se entregaron simbólicamente algunos productos y se reconoció a integrantes de los Promotores de Paz por sus actividades comunitarias y de participación social.

gobierno sedesoq pedro escobedo apoyos sociales

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