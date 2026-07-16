Pedro Escobedo, 16 de julio de 2026.- Familias de Pedro Escobedo adquirieron estufas y otros productos para el hogar mediante el Programa Coinversión Social, un esquema en el que las personas beneficiarias aportan una parte del costo y seleccionan el artículo que necesitan.
El programa es operado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ), en colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria.
La dependencia no precisó cuántas familias participaron en esta jornada, el número de productos entregados, el monto total de la coinversión ni el porcentaje cubierto por cada una de las partes.
Durante la entrega, Norma Arteaga Trejo, habitante de la comunidad de Epigmenio González, explicó que eligió una estufa porque utilizaba la misma desde hacía 20 años. Con una aportación de tres mil 500 pesos pudo adquirir un equipo nuevo para su vivienda.
El secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero, señaló que el programa requiere la participación económica de las familias y permite que cada beneficiario determine qué producto representa una mayor utilidad para su hogar.
El esquema operado por la SEDESOQ y la Congregación Mariana Trinitaria requiere una aportación de las personas beneficiarias. rotativo.com.mx
“También lo hacemos en equipo con ustedes, porque cada quien pone de su parte. Ustedes también hicieron una aportación y, con este programa que el gobernador Mauricio Kuri nos autorizó para llevar a cabo, logramos mejorar las condiciones de vida de las familias; además, ustedes determinan en qué les ayuda más el programa”, declaró.
El esquema también fue aplicado recientemente en San Rafael, Corregidora, donde se distribuyeron 200 apoyos. Al cierre de 2025, la SEDESOQ informó que el Programa Coinversión Social entregó cuatro mil 524 enseres en los 18 municipios de Querétaro.
En Pedro Escobedo ya se han desarrollado otros programas para facilitar el acceso a productos domésticos, entre ellos una jornada de Vivienda Digna con tinacos, estufas ecológicas y calentadores solares.
Como parte del evento, se entregaron simbólicamente algunos productos y se reconoció a integrantes de los Promotores de Paz por sus actividades comunitarias y de participación social.