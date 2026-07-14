Corregidora, Querétaro, 14 de julio de 2026.— Doscientas familias de la comunidad de San Rafael, en el municipio de Corregidora, recibieron enseres domésticos a través del Programa de Coinversión Social, en la primera entrega de este esquema realizada en la demarcación, informó la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ).
El programa opera bajo un esquema de financiamiento tripartita, en el que la SEDESOQ, la organización Congregación Mariana Trinitaria y la persona beneficiaria aportan cada una un porcentaje del costo del artículo adquirido.
Una lavadora fue uno de los enseres domésticos entregados a familias de San Rafael en la primera entrega del programa en Corregidora. rotativo.com.mx
En algunos casos, el esquema se vuelve cuatripartita con la participación de los municipios, que también cubren una parte del gasto.
La dependencia no detalló el monto total invertido en esta entrega ni el porcentaje exacto que corresponde a cada parte del esquema tripartita.
"Cuentan con el gobernador Mauricio Kuri, con todo su equipo de trabajo para estar con ustedes, apoyándolos, para estar Aquí Contigo y que las familias puedan vivir mejor.
Con este programa se ahorran una lana, pueden adquirir un artículo en condiciones preferenciales, y con eso pueden tener mejores condiciones para ustedes y sus familias", dijo el secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Bernardo Nava Guerrero, durante la entrega.
Una beneficiaria recibió un tinaco como parte de la primera entrega del Programa de Coinversión Social en San Rafael, Corregidora rotativo.com.mx
La jornada en San Rafael se suma a otras acciones de SEDESOQ en el municipio, como la entrega de cuartos prefabricados a familias de El Calichar y Lourdes para reducir el hacinamiento.
En 2025, el Programa de Coinversión Social benefició a 4,524 familias en los 18 municipios del estado, con la entrega de estufas, lavadoras, calentadores solares y otros artículos para el hogar.