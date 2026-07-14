Coinversión Social llega a Corregidora con primera entrega de 200 apoyos

El esquema de financiamiento compartido con la Congregación Mariana Trinitaria permite a las familias adquirir enseres a costo preferencial.

El secretario de Desarrollo Social entrega un apoyo a una beneficiaria del programa en San Rafael, Corregidora

Luis Bernardo Nava Guerrero entregó de forma personal los comprobantes de apoyo a beneficiarias del programa en Corregidora

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, Querétaro, 14 de julio de 2026.— Doscientas familias de la comunidad de San Rafael, en el municipio de Corregidora, recibieron enseres domésticos a través del Programa de Coinversión Social, en la primera entrega de este esquema realizada en la demarcación, informó la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ).

El programa opera bajo un esquema de financiamiento tripartita, en el que la SEDESOQ, la organización Congregación Mariana Trinitaria y la persona beneficiaria aportan cada una un porcentaje del costo del artículo adquirido.

Beneficiaria posa junto a una lavadora entregada por el Programa de Coinversi\u00f3n Social en San Rafael, Corregidora Una lavadora fue uno de los enseres domésticos entregados a familias de San Rafael en la primera entrega del programa en Corregidora. rotativo.com.mx

En algunos casos, el esquema se vuelve cuatripartita con la participación de los municipios, que también cubren una parte del gasto.

La dependencia no detalló el monto total invertido en esta entrega ni el porcentaje exacto que corresponde a cada parte del esquema tripartita.

"Cuentan con el gobernador Mauricio Kuri, con todo su equipo de trabajo para estar con ustedes, apoyándolos, para estar Aquí Contigo y que las familias puedan vivir mejor.

Con este programa se ahorran una lana, pueden adquirir un artículo en condiciones preferenciales, y con eso pueden tener mejores condiciones para ustedes y sus familias", dijo el secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Bernardo Nava Guerrero, durante la entrega.

Mujer posa junto a un tinaco entregado por el Programa de Coinversi\u00f3n Social en San Rafael, Corregidora Una beneficiaria recibió un tinaco como parte de la primera entrega del Programa de Coinversión Social en San Rafael, Corregidora rotativo.com.mx

La jornada en San Rafael se suma a otras acciones de SEDESOQ en el municipio, como la entrega de cuartos prefabricados a familias de El Calichar y Lourdes para reducir el hacinamiento.

En 2025, el Programa de Coinversión Social benefició a 4,524 familias en los 18 municipios del estado, con la entrega de estufas, lavadoras, calentadores solares y otros artículos para el hogar.

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