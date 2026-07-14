PAN reconoce reforma electoral que amplía paridad de género en Querétaro

La reforma también prohíbe el nepotismo electoral y suma nuevos requisitos de elegibilidad para aspirantes a cargos públicos.

Martín Arango, presidente del PAN en Querétaro, habla con micrófono durante una conferencia de prensa

Martín Arango, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Qro., 14 de julio de 2026.- El PAN Querétaro reconoció a la LXI Legislatura del Estado por avanzar una reforma electoral que amplía las reglas de paridad de género, luego de que la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales aprobara, con el respaldo de los grupos legislativos de Morena y del PVEM, el dictamen que modifica el artículo 166 de la Ley Electoral estatal.

El dictamen obliga a los partidos a garantizar que al menos dos mujeres encabecen planillas de ayuntamientos en los municipios donde, hasta ahora, ninguna ha sido electa por voto popular como presidenta municipal, y fija en ley que las mujeres representen al menos el 50 por ciento de las candidaturas cuando el número total sea impar.

De acuerdo con el comunicado del PAN estatal, la reforma también prohíbe el nepotismo electoral —impide que familiares de quien ocupa un cargo de elección popular contiendan por el mismo puesto— y suma requisitos de elegibilidad para aspirantes a cargos públicos, entre ellos no contar con sentencias por violencia de género ni ser deudor alimentario.

El partido señaló además que la ley incorpora mecanismos para sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género cometida en plataformas digitales y fortalece el derecho ciudadano a participar como observador electoral.

"En Acción Nacional reconocemos el trabajo responsable de la Legislatura local al impulsar una reforma que fortalece nuestra democracia y coloca a Querétaro a la vanguardia en materia de igualdad sustantiva, paridad de género y participación política (...)

Porque también así se cuida Querétaro, desde el PAN seguiremos respaldando todas aquellas reformas que permitan cuidar nuestra democracia y construir un Querétaro con más oportunidades para todas y todos", declaró Martín Arango, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro.

Según el propio Congreso, el dictamen de paridad avanza en paralelo a otra reforma sobre nepotismo y no reelección que la misma Legislatura envió a consulta de los 18 municipios del estado.

El reconocimiento panista llega meses después de que el partido calificara la reforma electoral de Morena a nivel federal como un retroceso por, según sus dirigentes, eliminar la paridad de género. En Querétaro, el PAN impulsa además su propio proceso de candidaturas ciudadanas rumbo a la elección de 2027.

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