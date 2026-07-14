Querétaro, Qro., 14 de julio de 2026.- El PAN Querétaro reconoció a la LXI Legislatura del Estado por avanzar una reforma electoral que amplía las reglas de paridad de género, luego de que la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales aprobara, con el respaldo de los grupos legislativos de Morena y del PVEM, el dictamen que modifica el artículo 166 de la Ley Electoral estatal.
El dictamen obliga a los partidos a garantizar que al menos dos mujeres encabecen planillas de ayuntamientos en los municipios donde, hasta ahora, ninguna ha sido electa por voto popular como presidenta municipal, y fija en ley que las mujeres representen al menos el 50 por ciento de las candidaturas cuando el número total sea impar.
De acuerdo con el comunicado del PAN estatal, la reforma también prohíbe el nepotismo electoral —impide que familiares de quien ocupa un cargo de elección popular contiendan por el mismo puesto— y suma requisitos de elegibilidad para aspirantes a cargos públicos, entre ellos no contar con sentencias por violencia de género ni ser deudor alimentario.
El partido señaló además que la ley incorpora mecanismos para sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género cometida en plataformas digitales y fortalece el derecho ciudadano a participar como observador electoral.
"En Acción Nacional reconocemos el trabajo responsable de la Legislatura local al impulsar una reforma que fortalece nuestra democracia y coloca a Querétaro a la vanguardia en materia de igualdad sustantiva, paridad de género y participación política (...)
Porque también así se cuida Querétaro, desde el PAN seguiremos respaldando todas aquellas reformas que permitan cuidar nuestra democracia y construir un Querétaro con más oportunidades para todas y todos", declaró Martín Arango, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro.
Según el propio Congreso, el dictamen de paridad avanza en paralelo a otra reforma sobre nepotismo y no reelección que la misma Legislatura envió a consulta de los 18 municipios del estado.
El reconocimiento panista llega meses después de que el partido calificara la reforma electoral de Morena a nivel federal como un retroceso por, según sus dirigentes, eliminar la paridad de género. En Querétaro, el PAN impulsa además su propio proceso de candidaturas ciudadanas rumbo a la elección de 2027.