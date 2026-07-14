Querétaro creará Registro Público de Predios Donados al municipio

Cabildo también acordó someter a votación una nueva área de conservación en cada sesión a partir de agosto.

Sesión de Cabildo del municipio de Querétaro con regidores votando a mano alzada

El Cabildo de Querétaro aprobó someter a votación una nueva área de conservación en cada sesión a partir de agosto.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 14 de julio de 2026.- El síndico municipal Claudio Sinecio propuso la creación del Registro Público de Predios Donados, una herramienta digital que permitirá conocer el origen, destino y situación actual de los predios que desarrolladoras han transmitido gratuitamente al municipio de Querétaro por obligación del artículo 156 del Código Urbano.

La propuesta se presentó durante la sesión ordinaria de Cabildo de este martes. Sinecio explicó que el registro busca verificar el cumplimiento de la norma que obliga a las desarrolladoras a transmitir al municipio el 10 por ciento de la superficie de sus desarrollos como área de donación, superficies destinadas a áreas verdes, equipamiento urbano o plazas públicas.

"Este registro será una herramienta de transparencia y rendición de cuentas que dará certeza jurídica, orden y protección a los bienes que recibe el Municipio como parte de las obligaciones derivadas del desarrollo urbano", señaló el síndico.

La iniciativa contempla un mapa digital público con el origen, destino, uso actual y antecedentes documentales de cada predio, además de una reforma al Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro para fortalecer su administración y garantizar que conserven el destino para el que fueron entregados.

La propuesta llega después de que legisladores del PT y Morena exigieran el 6 de julio cancelar la venta de predios donados al municipio, al acusar falta de transparencia sobre el destino de esos terrenos y señalar que estaban previstos para uso social.

Funcionario municipal revisa documentos en tableta durante sesi\u00f3n de Cabildo El síndico Claudio Sinecio presentó la propuesta del Registro Público de Predios Donados. rotativo.com.mx

En la misma sesión, el Cabildo acordó que a partir de la primera sesión de agosto y durante el resto del periodo del Ayuntamiento, cada sesión ordinaria someterá a votación la creación de una nueva área de conservación, como parte de un ejercicio permanente de diálogo con la ciudadanía en materia ambiental.

También se aprobó por unanimidad el otorgamiento de las Preseas y el Homenaje Póstumo del municipio por el 495 aniversario de la fundación de la ciudad. Los reconocimientos serán para Mariana López Orozco, el mariachi Los Palmeros, Genaro Vega Malagón, Francisco Maciel García, la Compañía Folklórica de Danza de la UAQ, la sargento Lucía Rivas Cruz y, de forma póstuma, el Lic. Roberto Servín Muñoz.

Por mayoría de votos se designó a los integrantes del Consejo Deliberativo del IMPLAN, y se aprobaron reformas al Reglamento para la Movilidad y el Tránsito y al Reglamento de Justicia Cívica, orientadas a fortalecer las atribuciones de oficiales de movilidad y la atención de hechos de tránsito.

El Cabildo autorizó también una donación al municipio de una fracción de predio en la delegación Felipe Carrillo Puerto, y cambios de uso de suelo y densidad para un predio en la delegación Josefa Vergara y Hernández. Por unanimidad se reconoció como beneficiarios de pensión por muerte a Francisco Camargo Rojas y a Lucila Romero Mandujano.

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