Querétaro, Qro., 14 de julio de 2026.- Los partidos políticos tendrían que postular mujeres para encabezar las planillas de ayuntamiento en al menos tres de los seis municipios con mayor población de Querétaro, si se aprueba una reserva al artículo 166 de la nueva Ley Electoral del estado, presentada por la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, coordinadora de la fracción del PRI en la LXI Legislatura.

La reserva se presentó durante la discusión de la Ley Electoral en el Congreso local. Según la legisladora, busca que el principio de paridad sustantiva se traduzca en acceso efectivo de las mujeres a los espacios de mayor representación política y toma de decisiones, y no solo en el número de candidaturas registradas.

Meza Argaluza señaló que, aunque actualmente cuatro municipios del estado son gobernados por mujeres, estos concentran apenas el 5.67 por ciento de la población queretana y administran, según la diputada, una proporción significativamente menor del presupuesto público estatal.

La diputada participa en una votación del pleno del Congreso de Querétaro. rotativo.com.mx

De acuerdo con la legisladora, la propuesta obligaría a los partidos a postular candidatas para encabezar las planillas en al menos tres de los seis municipios más poblados del estado, además de reforzar las reglas de integración paritaria para evitar que las candidaturas femeninas se concentren en municipios o distritos de menor competitividad electoral.

"La congruencia política no se predica; se demuestra con decisiones. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar si la paridad que defendemos en el discurso también estamos dispuestos a garantizarla en la ley", expresó la diputada desde la tribuna del Congreso.

Meza sostuvo que su propuesta se sustenta en la Constitución, en tratados internacionales en materia de derechos humanos y en criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, según la legisladora, reconocen la facultad de establecer acciones afirmativas para hacer efectiva la igualdad sustantiva. El boletín no detalló los criterios específicos del Tribunal que invoca ni la fecha en que la reserva sería discutida y votada por el pleno.

Adriana Elisa Meza Argaluza, coordinadora de la fracción del PRI en la LXI Legislatura de Querétaro. rotativo.com.mx

La discusión sobre la paridad de género en las reformas electorales ha sido un punto de tensión recurrente entre las bancadas del Congreso de Querétaro durante el proceso de renovación del marco legal rumbo a 2027. Meza Argaluza forma parte, además, de la red de representantes territoriales que el PRI en Querétaro activó de cara a ese proceso electoral.

"Esta reserva no concede privilegios; corrige una desigualdad histórica y fortalece nuestra democracia. La paridad debe reflejarse en el acceso real al poder y no únicamente en las estadísticas", concluyó la diputada, quien pidió a la Legislatura respaldar la reserva.