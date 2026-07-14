PRI propone que mujeres encabecen municipios más grandes de Querétaro

Solo cuatro municipios de Querétaro tienen alcaldesa y concentran apenas 5.67% de la población estatal.

Diputada Adriana Meza habla desde la tribuna del Congreso de Querétaro

La diputada Adriana Elisa Meza Argaluza (PRI) presentó desde tribuna una reserva al artículo 166 de la Ley Electoral de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

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Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Qro., 14 de julio de 2026.- Los partidos políticos tendrían que postular mujeres para encabezar las planillas de ayuntamiento en al menos tres de los seis municipios con mayor población de Querétaro, si se aprueba una reserva al artículo 166 de la nueva Ley Electoral del estado, presentada por la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, coordinadora de la fracción del PRI en la LXI Legislatura.

La reserva se presentó durante la discusión de la Ley Electoral en el Congreso local. Según la legisladora, busca que el principio de paridad sustantiva se traduzca en acceso efectivo de las mujeres a los espacios de mayor representación política y toma de decisiones, y no solo en el número de candidaturas registradas.

Meza Argaluza señaló que, aunque actualmente cuatro municipios del estado son gobernados por mujeres, estos concentran apenas el 5.67 por ciento de la población queretana y administran, según la diputada, una proporción significativamente menor del presupuesto público estatal.

Diputada Adriana Meza levanta la mano durante una votaci\u00f3n en el Congreso de Quer\u00e9taro La diputada participa en una votación del pleno del Congreso de Querétaro. rotativo.com.mx

De acuerdo con la legisladora, la propuesta obligaría a los partidos a postular candidatas para encabezar las planillas en al menos tres de los seis municipios más poblados del estado, además de reforzar las reglas de integración paritaria para evitar que las candidaturas femeninas se concentren en municipios o distritos de menor competitividad electoral.

"La congruencia política no se predica; se demuestra con decisiones. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar si la paridad que defendemos en el discurso también estamos dispuestos a garantizarla en la ley", expresó la diputada desde la tribuna del Congreso.

Meza sostuvo que su propuesta se sustenta en la Constitución, en tratados internacionales en materia de derechos humanos y en criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, según la legisladora, reconocen la facultad de establecer acciones afirmativas para hacer efectiva la igualdad sustantiva. El boletín no detalló los criterios específicos del Tribunal que invoca ni la fecha en que la reserva sería discutida y votada por el pleno.

Diputada Adriana Meza en su oficina del Congreso de Quer\u00e9taro Adriana Elisa Meza Argaluza, coordinadora de la fracción del PRI en la LXI Legislatura de Querétaro. rotativo.com.mx

La discusión sobre la paridad de género en las reformas electorales ha sido un punto de tensión recurrente entre las bancadas del Congreso de Querétaro durante el proceso de renovación del marco legal rumbo a 2027. Meza Argaluza forma parte, además, de la red de representantes territoriales que el PRI en Querétaro activó de cara a ese proceso electoral.

"Esta reserva no concede privilegios; corrige una desigualdad histórica y fortalece nuestra democracia. La paridad debe reflejarse en el acceso real al poder y no únicamente en las estadísticas", concluyó la diputada, quien pidió a la Legislatura respaldar la reserva.

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