Detectan tráfico de 105 hormigas reina ocultas en juguetes rumbo a Laos

La Profepa liberó a 87 ejemplares sobrevivientes en el Área Natural Protegida Cerro Viejo tras detectar el envío ilegal hacia el sudeste asiático.

Decenas de tubos de ensayo con hormigas reina y algodón, alineados sobre una superficie de cartón.

Ejemplares de hormigas reina asegurados por la Profepa, embalados en tubos de ensayo individuales con algodón.

PROFEPA.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 16, 2026
Mariana Torres García

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El Salto, Jalisco, 16 de julio de 2026.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró un envío de 105 hormigas reina de la especie Pogonomyrmex que sería enviado a Laos ocultas dentro de juguetes de plástico etiquetados como "figuras de colección".

El hallazgo se originó el 9 de julio, cuando personal de una empresa de paquetería alertó a la dependencia sobre un cargamento sospechoso enviado desde El Salto. Al realizar la apertura precautoria de la caja, los inspectores de la Profepa constataron que los ejemplares habían sido introducidos dentro de la cabeza hueca de dos juguetes.

Uno de los juguetes contenía 22 tubos de ensayo, cada uno con una hormiga: 13 seguían con vida y nueve habían muerto. El segundo llevaba 83 tubos, con 74 ejemplares vivos y nueve sin vida.

Juguete tipo camioneta anaranjada, abierto, con tubos de ensayo ocultos en su compartimento interior. Uno de los juguetes utilizados para ocultar hormigas reina durante su intento de envío desde El Salto, Jalisco, hacia Laos.PROFEPA.

Un especialista en mirmecología revisó el cargamento y determinó que no era viable mantener en cautiverio una cantidad tan alta de hormigas, debido a sus altas demandas biológicas. Como se trata de una especie nativa de México, la Profepa optó por liberar a los ejemplares sobrevivientes en lugar de conservarlos en depósito.

La Profepa ha documentado otros casos de tráfico de fauna en el país, como la venta ilegal de un mono araña que fue frustrada en El Marqués, Querétaro, y el aseguramiento de más de 60 reptiles y un anfibio en un herpetario privado por falta de acreditación legal.

Los 87 ejemplares que sobrevivieron al traslado fueron liberados en el Área Natural Protegida Cerro Viejo. La dependencia abrió el procedimiento administrativo correspondiente por el intento de tráfico ilegal de vida silvestre.

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