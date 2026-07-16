Querétaro, 16 de julio de 2026.- El Ayuntamiento de Querétaro incorporará una nueva área verde de conservación a su patrimonio en cada sesión ordinaria de Cabildo, a partir de la primera sesión de agosto y durante el resto de la actual administración, anunció el síndico municipal Claudio Sinecio Flores.
De acuerdo con el funcionario, la medida busca sumar 100 nuevas hectáreas de conservación al patrimonio ambiental del municipio.
"Con ello, no solo protegemos el patrimonio que hoy tenemos, lo seguiremos ampliando de manera permanente", afirmó, y agregó que "cada sesión presentaremos un nuevo espacio natural protegido para las futuras generaciones".
Sinecio Flores enmarcó el anuncio como parte de tres propuestas presentadas por el Ayuntamiento para fortalecer la transparencia y la certeza jurídica sobre el patrimonio municipal, luego del debate público por la venta de predios donados.
El funcionario no detalló la ubicación ni las características específicas de las hectáreas que se incorporarán en cada sesión.
El síndico resumió la propuesta en tres beneficios: "más áreas verdes protegidas", "acciones, no discursos" —dijo que cada sesión dejará "un resultado concreto para la ciudad en materia de áreas verdes y de conservación"— y, por último, "un legado para el futuro", con el que, según sostuvo, se garantizará que "las próximas generaciones cuenten con más espacios naturales".