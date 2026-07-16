Querétaro sumará una nueva área verde en cada sesión de Cabildo

El síndico Claudio Sinecio Flores anunció que, a partir de agosto, el Ayuntamiento incorporará una nueva área verde en cada sesión ordinaria.

El síndico municipal Claudio Sinecio Flores anunció que el Ayuntamiento de Querétaro incorporará nuevas áreas verdes de conservación en cada sesión ordinaria de Cabildo.

El Ayuntamiento de Querétaro prevé incorporar una nueva área verde de conservación en cada sesión ordinaria de Cabildo con la meta de sumar 100 hectáreas protegidas durante la actual administración.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de julio de 2026.- El Ayuntamiento de Querétaro incorporará una nueva área verde de conservación a su patrimonio en cada sesión ordinaria de Cabildo, a partir de la primera sesión de agosto y durante el resto de la actual administración, anunció el síndico municipal Claudio Sinecio Flores.

De acuerdo con el funcionario, la medida busca sumar 100 nuevas hectáreas de conservación al patrimonio ambiental del municipio.

"Con ello, no solo protegemos el patrimonio que hoy tenemos, lo seguiremos ampliando de manera permanente", afirmó, y agregó que "cada sesión presentaremos un nuevo espacio natural protegido para las futuras generaciones".

Sinecio Flores enmarcó el anuncio como parte de tres propuestas presentadas por el Ayuntamiento para fortalecer la transparencia y la certeza jurídica sobre el patrimonio municipal, luego del debate público por la venta de predios donados.

El funcionario no detalló la ubicación ni las características específicas de las hectáreas que se incorporarán en cada sesión.

El síndico resumió la propuesta en tres beneficios: "más áreas verdes protegidas", "acciones, no discursos" —dijo que cada sesión dejará "un resultado concreto para la ciudad en materia de áreas verdes y de conservación"— y, por último, "un legado para el futuro", con el que, según sostuvo, se garantizará que "las próximas generaciones cuenten con más espacios naturales".

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