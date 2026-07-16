Querétaro, 16 de julio de 2026.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) reconoció a 565 trabajadoras y trabajadores del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, en una ceremonia encabezada por su coordinadora general, Irene Quintanar Mejía.
Quintanar Mejía, acompañada por el secretario general de la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Francisco Ramírez Labra, señaló que el personal administrativo ha contribuido a transformar el entorno escolar en espacios integrales para la niñez queretana.
Trabajadoras de apoyo y asistencia a la educación asisten a la ceremonia de reconocimientos de USEBEQ. rotativo.com.mx
«Ustedes son quienes sostienen gran parte de la vida diaria de cada una de las escuelas. Con su esfuerzo, con su responsabilidad y su entrega hacen posible que muchos niños, niñas y adolescentes encuentren un espacio digno para aprender», expresó la funcionaria.
Por su parte, Ramírez Labra reconoció el compromiso y profesionalismo de quienes, dijo, son el primer rostro que encuentra la comunidad educativa al llegar a una institución.
Rosa María Morales Hernández recibió aplauso de pie por sus 50 años de servicio como Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación. rotativo.com.mx
El momento de mayor reconocimiento de la jornada fue para Rosa María Morales Hernández, quien recibió aplauso de pie por sus 50 años de servicio.
La entrega de reconocimientos se distribuyó de la siguiente manera: 174 trabajadores por 10 años de servicio, 101 por 15 años, 66 por 20 años, 67 por 25 años, 79 por 30 años, 64 por 35 años, siete por 40 años y seis por 45 años de trayectoria.