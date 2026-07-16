USEBEQ reconoce a 565 trabajadores de apoyo educativo; destaca 50 años de servicio de Rosa María Morales

Reconocimientos van de 10 a 50 años de trayectoria; participó el líder de la Sección 24 del SNTE.

Irene Quintanar Mejía encabeza ceremonia de reconocimiento de USEBEQ

La coordinadora general de USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, encabezó la ceremonia del Día del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de julio de 2026.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) reconoció a 565 trabajadoras y trabajadores del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, en una ceremonia encabezada por su coordinadora general, Irene Quintanar Mejía.

Quintanar Mejía, acompañada por el secretario general de la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Francisco Ramírez Labra, señaló que el personal administrativo ha contribuido a transformar el entorno escolar en espacios integrales para la niñez queretana.

Trabajadoras de apoyo educativo asisten a ceremonia de reconocimiento USEBEQ Trabajadoras de apoyo y asistencia a la educación asisten a la ceremonia de reconocimientos de USEBEQ. rotativo.com.mx

«Ustedes son quienes sostienen gran parte de la vida diaria de cada una de las escuelas. Con su esfuerzo, con su responsabilidad y su entrega hacen posible que muchos niños, niñas y adolescentes encuentren un espacio digno para aprender», expresó la funcionaria.

Por su parte, Ramírez Labra reconoció el compromiso y profesionalismo de quienes, dijo, son el primer rostro que encuentra la comunidad educativa al llegar a una institución.

Rosa Mar\u00eda Morales Hern\u00e1ndez recibe reconocimiento de USEBEQ por 50 a\u00f1os de servicio Rosa María Morales Hernández recibió aplauso de pie por sus 50 años de servicio como Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación. rotativo.com.mx

El momento de mayor reconocimiento de la jornada fue para Rosa María Morales Hernández, quien recibió aplauso de pie por sus 50 años de servicio.

La entrega de reconocimientos se distribuyó de la siguiente manera: 174 trabajadores por 10 años de servicio, 101 por 15 años, 66 por 20 años, 67 por 25 años, 79 por 30 años, 64 por 35 años, siete por 40 años y seis por 45 años de trayectoria.

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