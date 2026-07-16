Detienen en CDMX a presunto coautor de secuestro cometido en Colón

Jorge Iván "N" habría participado en operativo simulado que derivó en privación de la libertad y robo calificado.

Detención de presunto responsable de secuestro calificado en Colón, Querétaro, por autoridades de la estrategia Sinergia

Autoridades de la estrategia Sinergia durante la detención del imputado por secuestro calificado en Colón, Querétaro. *Se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 16, 2026
Mariana Torres García

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Querétaro, 16 de julio.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE), a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), cumplimentó una orden de aprehensión contra Jorge Iván "N" por su probable intervención en los delitos de secuestro calificado y robo calificado cometidos en el municipio de Colón.

La detención se realizó en la Ciudad de México mediante la estrategia Sinergia, en la que participaron la Unidad de Antisecuestro y Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

De acuerdo con la investigación de la UECS, el imputado presuntamente se desempeñaba como servidor público federal al momento de los hechos y habría participado, en complicidad con otras personas, en un operativo simulado en Colón, mediante el cual la víctima fue privada de la libertad; en la misma causa penal se le atribuye también el robo calificado derivado de esos hechos.

Las investigaciones permitieron identificar la probable intervención del imputado y ubicar su lugar de residencia, lo que derivó en el operativo para ejecutar el mandato judicial en la capital del país.

Tras la detención, Jorge Iván "N" fue informado de sus derechos como persona detenida. Será trasladado a Querétaro para ser puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial de Tolimán, autoridad que lo requiere para continuar el proceso penal.

*Se presume su inocencia mientras no exista sentencia firme que determine lo contrario.

seguridad sucesos criminalidad fiscalia

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