Ciudad de México, 16 de julio de 2026.- La importación de ganado y otros animales vivos procedentes de Estados Unidos hacia México permanece suspendida, sin fecha de reapertura, como medida sanitaria por el gusano barrenador del ganado (GBG).

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), en coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), determinó la suspensión el 9 de junio de 2026, luego de que el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS-USDA) notificara al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) la detección, el 4 de junio, de un bovino infectado en el condado de Zavala, Texas. Posteriormente se confirmaron casos adicionales en otros condados de Texas y en Nuevo México.

La medida suspendió las Hojas de Requisitos Zoosanitarios (HRZ) para la importación de bovinos destinados a reproducción y sacrificio; rumiantes silvestres; equinos para reproducción, trabajo, deporte, exhibición, tránsito y sacrificio; cerdos para reproducción; ovinos y caprinos para reproducción y sacrificio; aves canoras, de ornato y rapaces para comercialización, y hurones destinados a compañía y comercialización.

Para perros y aves canoras de compañía no se estableció prohibición de ingreso; en su lugar, APHIS y Senasica acordaron reforzar las inspecciones sanitarias en los puntos de entrada a México y evaluar medidas adicionales para acreditar su condición sanitaria.

El objetivo declarado por Agricultura es proteger el estatus zoosanitario del noroeste del país, donde hasta ahora no se había registrado la plaga: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

Ambas autoridades sanitarias mantienen intercambio permanente de información y trabajan en identificar mercancías sin riesgo sanitario, con miras a una reanudación ordenada del comercio bilateral, aunque no han fijado una fecha.

El panorama que la suspensión buscaba resguardar cambió este 15 de julio: el secretario de Desarrollo Rural de Chihuahua, Mauro Parada Muñoz, confirmó el primer caso de gusano barrenador en la entidad, en un becerro de ocho días de nacido localizado en un ejido al suroeste de Parral.

Con ello, Chihuahua deja de estar entre los estados libres de la plaga, y Baja California, Baja California Sur y Sonora quedan como las únicas entidades que conservan ese estatus, según el reporte epidemiológico de Senasica con corte al 13 de julio, que registraba mil 951 casos activos en el país.

La suspensión de importación desde EU es una medida distinta al cierre que aplica en sentido inverso: desde el 9 de julio de 2025, Estados Unidos mantiene cerrada su frontera a la exportación de ganado mexicano en pie, también por gusano barrenador, sin que a la fecha exista calendario de reapertura confirmado por USDA.