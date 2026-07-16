Localizan restos al parecer humanos en cisterna en San Pedro Ahuacatlán

Bomberos extraen agua para las diligencias periciales mientras la Fiscalía no ha confirmado el reporte de vecinos.

Cisterna acordonada por autoridades en San Pedro Ahuacatlán, San Juan del Río

Autoridades acordonaron el sitio en San Pedro Ahuacatlán, al norte de San Juan del Río, tras el reporte de un cuerpo dentro de una cisterna

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 15 de julio de 2026.- Un reporte al número de emergencias 911 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río alertó a corporaciones policiacas municipales y a la Fiscalía del Estado sobre restos, al parecer de una persona, localizados dentro de una cisterna en la comunidad de San Pedro Ahuacatlán, al norte de este municipio.

Vecinos de la zona reportaron que en el interior de la cisterna, ubicada muy cerca del río, flotaban los restos. De acuerdo con el reporte recibido por la corporación municipal, se trataría de extremidades de una persona.

Tras el aviso, se movilizaron servicios periciales de la Fiscalía del Estado para realizar las investigaciones correspondientes. Al lugar acudieron también elementos del cuerpo de Bomberos, encargados de extraer el agua de la cisterna para permitir las diligencias.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado no ha reportado información oficial que confirme el contenido del reporte recibido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ni la versión de los vecinos.

El sitio fue acordonado por las autoridades, donde se realizaban diversas diligencias. No se permitió el acceso a ninguna persona al lugar y se restringió la toma de fotografías.

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