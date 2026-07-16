San Juan del Río, Querétaro, 15 de julio de 2026.- Un reporte al número de emergencias 911 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río alertó a corporaciones policiacas municipales y a la Fiscalía del Estado sobre restos, al parecer de una persona, localizados dentro de una cisterna en la comunidad de San Pedro Ahuacatlán, al norte de este municipio.
Vecinos de la zona reportaron que en el interior de la cisterna, ubicada muy cerca del río, flotaban los restos. De acuerdo con el reporte recibido por la corporación municipal, se trataría de extremidades de una persona.
Tras el aviso, se movilizaron servicios periciales de la Fiscalía del Estado para realizar las investigaciones correspondientes. Al lugar acudieron también elementos del cuerpo de Bomberos, encargados de extraer el agua de la cisterna para permitir las diligencias.
Hasta el momento, la Fiscalía del Estado no ha reportado información oficial que confirme el contenido del reporte recibido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ni la versión de los vecinos.
El sitio fue acordonado por las autoridades, donde se realizaban diversas diligencias. No se permitió el acceso a ninguna persona al lugar y se restringió la toma de fotografías.