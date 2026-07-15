Amealco de Bonfil, 15 de julio de 2026.- Una jornada de reforestación en el Parque Natural La Beata sumó mil árboles de especies endémicas a la campaña estatal de plantación, que hasta el momento reporta un avance de 208 mil ejemplares sembrados en distintos municipios de Querétaro, informó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA).
La actividad, realizada como parte de la Jornada de Reforestación CGV 2026, fue encabezada por el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, quien señaló que en La Beata se sembrarán pinos, cedros blancos, encinos y tejocotes, especies endémicas de la región.
En la jornada participaron la Caja Gonzalo Vega (CGV), el gobierno municipal, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), la propia SEDEA y ciudadanía. La dependencia señaló que el objetivo es incrementar la masa vegetal del estado mediante la reforestación y la protección del patrimonio natural.
La SEDEA no detalló el desglose municipal de los 208 mil árboles sembrados hasta ahora, ni el número de jornadas realizadas desde el arranque de la campaña.
Ser han documentado metas distintas para este programa: en mayo, la dependencia anunció un plan de 600 mil árboles tras la temporada de incendios forestales, y en junio, durante una jornada en Huimilpan, habló de una meta estatal de 800 mil árboles. La dependencia no ha explicado la diferencia entre ambas cifras.
Autoridades estatales, municipales, representantes de la Caja Gonzalo Vega y ciudadanía participan en la Jornada de Reforestación CGV 2026, en el Parque Natural La Beata, Amealco de Bonfil. rotativo.com.mx
El Parque Natural La Beata es un espacio de conservación de más de 100 hectáreas en Amealco de Bonfil, operado por la Caja Gonzalo Vega, dedicado en su mayor parte a la conservación de bosque de encino y pino.
LO QUE DEBES SABER
- SEDEA impulsa desde 2026 una campaña estatal de reforestación con jornadas en distintos municipios de Querétaro.
- La dependencia ha reportado metas distintas para esta campaña: 600 mil árboles en mayo y 800 mil en junio, sin aclarar la diferencia.
- El avance más reciente, informado en esta jornada, es de 208 mil árboles sembrados en el estado.
- La Jornada de Reforestación CGV 2026 en La Beata contó con la participación de gobierno estatal, municipal, la Caja Gonzalo Vega y ciudadanía.