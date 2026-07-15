CONTENDER presenta en Querétaro sus nuevos karts eléctricos alemanes

Los SiNUS iON incorporan doble motor eléctrico, frenado regenerativo y certificación europea de seguridad TÜV Rheinland.

CONTENDER presentó en Paseo Querétaro los nuevos karts eléctricos RiMO SiNUS iON, equipados con doble motor eléctrico, sistemas avanzados de seguridad y tecnología de origen alemán.

Los nuevos karts eléctricos RiMO SiNUS iON de CONTENDER fueron presentados en Paseo Querétaro con tecnología alemana, hasta 31 caballos de fuerza y certificación europea de seguridad.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 15 de julio de 2026.- CONTENDER, la marca de entretenimiento de velocidad de GICSA, presentó en Paseo Querétaro su nueva línea de karts eléctricos RiMO SiNUS iON, fabricados en Alemania por RiMO, que alcanzan hasta 31 caballos de fuerza mediante un sistema de doble motor eléctrico síncrono con diferencial electrónico.

Los nuevos vehículos incorporan un sistema hidráulico de doble circuito de frenado, frenado regenerativo y una estructura perimetral reforzada pensada para proteger al piloto ante impactos desde distintos ángulos.

Cuentan además con monitoreo remoto en tiempo real y certificación europea TÜV Rheinland GS, uno de los estándares de seguridad más exigentes de la industria del karting.

CONTENDER present\u00f3 en Paseo Quer\u00e9taro los nuevos karts el\u00e9ctricos RiMO SiNUS iON, equipados con doble motor el\u00e9ctrico, sistemas avanzados de seguridad y tecnolog\u00eda de origen alem\u00e1n. Los nuevos karts eléctricos RiMO SiNUS iON de CONTENDER fueron presentados en Paseo Querétaro con tecnología alemana, hasta 31 caballos de fuerza y certificación europea de seguridad. rotativo.com.mx

Los SiNUS iON funcionan con baterías de litio LiFeMnPO4 de recarga rápida y son 100% eléctricos: no generan emisiones directas y reducen el ruido frente a los karts de combustión, de acuerdo con la ficha técnica del fabricante.

La presentación se dio dentro del concepto Malltertainment de GICSA, que integra velocidad, gastronomía y espacios de convivencia en Paseo Querétaro.

"Hoy no solo presentamos nuevos vehículos: presentamos una nueva forma de vivir la adrenalina y el entretenimiento. Con los SiNUS iON, CONTENDER ofrece una experiencia de velocidad, diseño sofisticado y seguridad de clase mundial, pensada para que cada visitante pueda disfrutar de la emoción de la pista con confianza y libertad", dijo Alfonso Trujillo, director ejecutivo de Entretenimiento de GICSA.

CONTENDER present\u00f3 en Paseo Quer\u00e9taro los nuevos karts el\u00e9ctricos RiMO SiNUS iON, equipados con doble motor el\u00e9ctrico, sistemas avanzados de seguridad y tecnolog\u00eda de origen alem\u00e1n. Los nuevos karts eléctricos RiMO SiNUS iON de CONTENDER fueron presentados en Paseo Querétaro con tecnología alemana, hasta 31 caballos de fuerza y certificación europea de seguridad. rotativo.com.mx

El karting ha ganado terreno como oferta de entretenimiento en México: en febrero, Blac Racing, GoKartManía y Escudería Telmex presentaron una academia de formación de pilotos con acceso directo a la Súper Copa Roshfrans, mientras que Querétaro ha sumado eventos como el D'Car Fest a su oferta de espectáculos automovilísticos.

De acuerdo con la empresa, CONTENDER tiene actualmente presencia en Puebla, Pachuca, Querétaro, Cuernavaca, Culiacán y Riviera Maya.

tiempo libre entretenimiento automovilismo

Reciente

Trabajos de sustitución de redes de agua y drenaje en calle de Santa Cruz Nieto, San Juan del Río
San Juan del Río

Zapata tendrá redes nuevas antes del empedrado en Santa Cruz Nieto, confirma alcalde

La calle Hidalgo, con un tramo pendiente por conflicto de tenencia de la tierra, se sumará este año a la intervención

El gobernador Mauricio Kuri González durante su mensaje en la entrega de reconocimientos de salud mental y prevención de adicciones en Querétaro
Editorial

Kuri entrega reconocimientos a 63 internos por programa de salud mental y adicciones

El CECA aplicó la prueba ASSIST de la OMS para detectar riesgo de consumo y canalizar a intervención.

Dos hombres plantan un árbol con palas en el bosque del Parque Natural La Beata, en Amealco de Bonfil, durante la jornada de reforestación de julio de 2026.
Amealco

Reforestación en Querétaro suma 208 mil árboles con jornada en La Beata

En el Parque Natural La Beata se sembrarán pinos, cedros blancos, encinos y tejocotes, especies propias de la región.

Ciudad de México, lugar de la detención del señalado fundador del grupo Los Tanzanios
Seguridad

Detienen en la CDMX a "El Nico", señalado fundador de Los Tanzanios

Nicolás "N" fue aprehendido en la capital por su presunta participación en narcomenudeo.