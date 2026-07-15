Querétaro, 15 de julio de 2026.- CONTENDER, la marca de entretenimiento de velocidad de GICSA, presentó en Paseo Querétaro su nueva línea de karts eléctricos RiMO SiNUS iON, fabricados en Alemania por RiMO, que alcanzan hasta 31 caballos de fuerza mediante un sistema de doble motor eléctrico síncrono con diferencial electrónico.
Los nuevos vehículos incorporan un sistema hidráulico de doble circuito de frenado, frenado regenerativo y una estructura perimetral reforzada pensada para proteger al piloto ante impactos desde distintos ángulos.
Cuentan además con monitoreo remoto en tiempo real y certificación europea TÜV Rheinland GS, uno de los estándares de seguridad más exigentes de la industria del karting.
Los nuevos karts eléctricos RiMO SiNUS iON de CONTENDER fueron presentados en Paseo Querétaro con tecnología alemana, hasta 31 caballos de fuerza y certificación europea de seguridad. rotativo.com.mx
Los SiNUS iON funcionan con baterías de litio LiFeMnPO4 de recarga rápida y son 100% eléctricos: no generan emisiones directas y reducen el ruido frente a los karts de combustión, de acuerdo con la ficha técnica del fabricante.
La presentación se dio dentro del concepto Malltertainment de GICSA, que integra velocidad, gastronomía y espacios de convivencia en Paseo Querétaro.
"Hoy no solo presentamos nuevos vehículos: presentamos una nueva forma de vivir la adrenalina y el entretenimiento. Con los SiNUS iON, CONTENDER ofrece una experiencia de velocidad, diseño sofisticado y seguridad de clase mundial, pensada para que cada visitante pueda disfrutar de la emoción de la pista con confianza y libertad", dijo Alfonso Trujillo, director ejecutivo de Entretenimiento de GICSA.
Los nuevos karts eléctricos RiMO SiNUS iON de CONTENDER fueron presentados en Paseo Querétaro con tecnología alemana, hasta 31 caballos de fuerza y certificación europea de seguridad. rotativo.com.mx
El karting ha ganado terreno como oferta de entretenimiento en México: en febrero, Blac Racing, GoKartManía y Escudería Telmex presentaron una academia de formación de pilotos con acceso directo a la Súper Copa Roshfrans, mientras que Querétaro ha sumado eventos como el D'Car Fest a su oferta de espectáculos automovilísticos.
De acuerdo con la empresa, CONTENDER tiene actualmente presencia en Puebla, Pachuca, Querétaro, Cuernavaca, Culiacán y Riviera Maya.