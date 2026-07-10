Ciudad de México, 10 de julio de 2026.- El Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT) inauguró "La forma que sostiene el aire", primera exposición temporal del recinto, una muestra de la artista textil Trine Ellitsgaard que reúne obras realizadas con fibras naturales y técnicas tradicionales mexicanas desde una perspectiva contemporánea.

Organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), la exposición fue curada por Ana Elena Mallet y presenta textiles y piezas escultóricas elaboradas con lana, henequén, seda, hilos de oro y crin de caballo, materiales trabajados en colaboración con artesanas y artesanos de distintas regiones del país.

Una de las obras textiles de la exposición destaca por el uso de patrones geométricos y fibras naturales trabajadas de forma artesanal. rotativo.com.mx

Durante la inauguración, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que la muestra representa un espacio de encuentro entre el patrimonio textil mexicano y la creación contemporánea, al considerar al textil como un lenguaje vivo que integra memoria, territorio, conocimiento e innovación.

La funcionaria señaló que el nuevo museo busca fortalecer el patrimonio vivo y generar un diálogo entre comunidades indígenas, artesanos, diseñadores, investigadores y artistas, bajo principios de reconocimiento y respeto a los saberes tradicionales.

Por su parte, Trine Ellitsgaard expresó que el MUT permite mostrar la riqueza de la tradición textil mexicana y preservar el valor del trabajo realizado con materiales naturales y técnicas artesanales.

La muestra reúne textiles y esculturas elaboradas con fibras naturales en colaboración con artesanas y artesanos de distintas regiones del país. rotativo.com.mx

La creadora, originaria de Dinamarca y radicada en Oaxaca desde hace cuatro décadas, desarrolla una propuesta artística que combina la tradición del diseño escandinavo con materiales y procesos textiles mexicanos.

La curadora Ana Elena Mallet explicó que la exposición permite observar al textil como una práctica artística viva que trasciende su función utilitaria y dialoga entre la tradición europea del tapiz y las técnicas desarrolladas en distintas comunidades mexicanas.

Distribuida en tres salas, la muestra presenta obras donde la repetición, la estructura, la tensión y la transformación de materiales cotidianos generan una reflexión sobre la memoria, el territorio y el espacio.

La exposición incorpora materiales como la crin de caballo, seda, lana, henequén e hilos naturales para crear piezas escultóricas y textiles. rotativo.com.mx

Con esta exposición, el MUT inicia oficialmente su programa de exhibiciones temporales y reafirma su vocación de preservar, investigar y difundir el patrimonio textil de los pueblos indígenas y afromexicanos, al tiempo que impulsa el intercambio entre tradición e innovación.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 8 de octubre de 2026, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, en el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, ubicado en República de Argentina 12, Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada general tiene un costo de 95 pesos, con acceso gratuito para niñas, niños, artesanas y artesanos.