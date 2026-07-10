Museo Textil abre exposición de Trine Ellitsgaard que fusiona tradición e innovación

La exposición marca el inicio del programa de muestras temporales del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y podrá visitarse hasta el 8 de octubre.

Escultura realizada con fibras naturales que forma parte de la exposición La forma que sostiene el aire.

La exposición incluye esculturas elaboradas con fibras naturales que dialogan con las tradiciones textiles de los pueblos indígenas y afromexicanos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 10 de julio de 2026.- El Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT) inauguró "La forma que sostiene el aire", primera exposición temporal del recinto, una muestra de la artista textil Trine Ellitsgaard que reúne obras realizadas con fibras naturales y técnicas tradicionales mexicanas desde una perspectiva contemporánea.

Organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), la exposición fue curada por Ana Elena Mallet y presenta textiles y piezas escultóricas elaboradas con lana, henequén, seda, hilos de oro y crin de caballo, materiales trabajados en colaboración con artesanas y artesanos de distintas regiones del país.

Tapiz con dise\u00f1o geom\u00e9trico elaborado por la artista textil Trine Ellitsgaard. Una de las obras textiles de la exposición destaca por el uso de patrones geométricos y fibras naturales trabajadas de forma artesanal. rotativo.com.mx

Durante la inauguración, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que la muestra representa un espacio de encuentro entre el patrimonio textil mexicano y la creación contemporánea, al considerar al textil como un lenguaje vivo que integra memoria, territorio, conocimiento e innovación.

La funcionaria señaló que el nuevo museo busca fortalecer el patrimonio vivo y generar un diálogo entre comunidades indígenas, artesanos, diseñadores, investigadores y artistas, bajo principios de reconocimiento y respeto a los saberes tradicionales.

Por su parte, Trine Ellitsgaard expresó que el MUT permite mostrar la riqueza de la tradición textil mexicana y preservar el valor del trabajo realizado con materiales naturales y técnicas artesanales.

Vista general de la exposici\u00f3n La forma que sostiene el aire en el Museo Textil de los Pueblos Ind\u00edgenas y Afromexicanos. La muestra reúne textiles y esculturas elaboradas con fibras naturales en colaboración con artesanas y artesanos de distintas regiones del país. rotativo.com.mx

La creadora, originaria de Dinamarca y radicada en Oaxaca desde hace cuatro décadas, desarrolla una propuesta artística que combina la tradición del diseño escandinavo con materiales y procesos textiles mexicanos.

La curadora Ana Elena Mallet explicó que la exposición permite observar al textil como una práctica artística viva que trasciende su función utilitaria y dialoga entre la tradición europea del tapiz y las técnicas desarrolladas en distintas comunidades mexicanas.

Distribuida en tres salas, la muestra presenta obras donde la repetición, la estructura, la tensión y la transformación de materiales cotidianos generan una reflexión sobre la memoria, el territorio y el espacio.

Detalle de una pieza elaborada con crin de caballo utilizada en la exposici\u00f3n. La exposición incorpora materiales como la crin de caballo, seda, lana, henequén e hilos naturales para crear piezas escultóricas y textiles. rotativo.com.mx

Con esta exposición, el MUT inicia oficialmente su programa de exhibiciones temporales y reafirma su vocación de preservar, investigar y difundir el patrimonio textil de los pueblos indígenas y afromexicanos, al tiempo que impulsa el intercambio entre tradición e innovación.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 8 de octubre de 2026, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, en el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, ubicado en República de Argentina 12, Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada general tiene un costo de 95 pesos, con acceso gratuito para niñas, niños, artesanas y artesanos.

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