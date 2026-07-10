Suman 3 mil 716 piezas arqueológicas e históricas repatriadas a México desde 2024

El INAH detalló que la mayor parte de los bienes culturales recuperados se encontraba en Estados Unidos, seguido de Italia, Canadá y España.

Piezas arqueológicas e históricas repatriadas a México, presentadas por el INAH durante la conferencia matutina del Gobierno Federal.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que desde 2024 han sido repatriadas 3 mil 716 piezas arqueológicas, históricas y etnográficas, recuperadas principalmente de Estados Unidos, Italia, Canadá y España.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 10, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 10 de julio de 2026.- El gobierno federal ha recuperado 3 mil 716 piezas arqueológicas, históricas y etnográficas desde 2024, informó en la conferencia matutina Joel Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien afirmó que la cifra representa diez veces el total repatriado durante los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando regresaron 351 piezas.

De acuerdo con el funcionario, 3 mil 369 piezas se encontraban en Estados Unidos, 174 en Italia, 133 en Canadá y siete en España.

Entre los bienes mostrados en la conferencia destacan un cráneo cubierto de teselas de turquesa, el panel labrado del Pájaro Jaguar y una escultura antropomorfa, estas dos últimas recuperadas desde Nueva York.

La presentación se dio en el contexto de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre un decreto que podría impedir la salida definitiva del país de piezas que pertenecen a particulares. El gobierno federal recordó la protección que se brinda a las obras consideradas patrimonio cultural de México, en particular la colección Gelman.

En la misma conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en los próximos días la Secretaría de Cultura presentará las cifras oficiales del impacto turístico y cultural que dejó el Mundial 2026 en el país.

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