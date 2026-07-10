Cierra USEBEQ ciclo escolar con taller intensivo para 14 mil 058 docentes

Maestras y maestros reflexionaron sobre los logros alcanzados y las áreas de oportunidad rumbo al ciclo 2026-2027, con énfasis en el aprendizaje colaborativo.

Una mujer y un hombre se dirigen a un grupo de docentes durante el taller intensivo de la USEBEQ en un aula

Personal docente de educación básica participa en el taller intensivo con el que la USEBEQ cerró el ciclo escolar 2025-2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de julio de 2026.- Un total de 14 mil 058 docentes de 2 mil 114 escuelas públicas de educación básica concluyeron el trabajo académico del ciclo escolar 2025-2026 con el taller intensivo para personal docente que organizó la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

El ejercicio buscó que maestras y maestros fortalecieran su comunidad de aprendizaje desde la reflexión colectiva, crítica y situada de sus experiencias y saberes, con la finalidad de transformar la práctica docente en concordancia con el contexto y la realidad educativa de cada plantel, informó la coordinadora general del organismo, Irene Quintanar Mejía.

"El taller intensivo para personal docente es un espacio propicio para que las y los maestros compartan sus propias aportaciones académicas en la mejora de los aprendizajes escolares, a efecto de consolidar los avances en la adquisición del conocimiento de las niñas, niños y adolescentes, así como preparar las estrategias didácticas para los retos por venir", detalló.

Docentes escuchan una exposici\u00f3n en un aula durante el taller intensivo de la USEBEQ en Quer\u00e9taro El taller reunió a maestras y maestros de 2 mil 114 escuelas públicas para fortalecer sus comunidades de aprendizaje. rotativo.com.mx

Quintanar Mejía agregó que el taller enfatizó la importancia de consolidar el aprendizaje colaborativo y dar sostenibilidad a la comunidad de aprendizaje, a partir de la construcción de saberes y vivencias conjuntas, para favorecer el desarrollo profesional del magisterio.

Con esta jornada concluye el trabajo colegiado del ciclo, que incluyó sesiones mensuales del Consejo Técnico Escolar; en la sexta sesión, realizada en marzo, 15 mil profesores trabajaron planeación didáctica, vida saludable y educación multigrado.

El taller cerró con una reflexión sobre los logros alcanzados y las áreas de oportunidad identificadas para el ciclo escolar 2026-2027.

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