Querétaro, 10 de julio de 2026.- Un total de 14 mil 058 docentes de 2 mil 114 escuelas públicas de educación básica concluyeron el trabajo académico del ciclo escolar 2025-2026 con el taller intensivo para personal docente que organizó la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).
El ejercicio buscó que maestras y maestros fortalecieran su comunidad de aprendizaje desde la reflexión colectiva, crítica y situada de sus experiencias y saberes, con la finalidad de transformar la práctica docente en concordancia con el contexto y la realidad educativa de cada plantel, informó la coordinadora general del organismo, Irene Quintanar Mejía.
"El taller intensivo para personal docente es un espacio propicio para que las y los maestros compartan sus propias aportaciones académicas en la mejora de los aprendizajes escolares, a efecto de consolidar los avances en la adquisición del conocimiento de las niñas, niños y adolescentes, así como preparar las estrategias didácticas para los retos por venir", detalló.
El taller reunió a maestras y maestros de 2 mil 114 escuelas públicas para fortalecer sus comunidades de aprendizaje. rotativo.com.mx
Quintanar Mejía agregó que el taller enfatizó la importancia de consolidar el aprendizaje colaborativo y dar sostenibilidad a la comunidad de aprendizaje, a partir de la construcción de saberes y vivencias conjuntas, para favorecer el desarrollo profesional del magisterio.
Con esta jornada concluye el trabajo colegiado del ciclo, que incluyó sesiones mensuales del Consejo Técnico Escolar; en la sexta sesión, realizada en marzo, 15 mil profesores trabajaron planeación didáctica, vida saludable y educación multigrado.
El taller cerró con una reflexión sobre los logros alcanzados y las áreas de oportunidad identificadas para el ciclo escolar 2026-2027.