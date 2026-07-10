Pinal de Amoles, 10 de julio de 2026.- El Ayuntamiento de Pinal de Amoles aprobó el reglamento que establece los requisitos y lineamientos para la operación, supervisión y regulación de los establecimientos residenciales de atención a las adicciones, con el propósito de fortalecer la calidad de los servicios, la seguridad de las personas usuarias y el respeto a sus derechos humanos.
Durante la sesión ordinaria de Cabildo, el comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), Sebastián Granados Ponce, destacó que este instrumento permitirá a los municipios contar con reglas claras para supervisar el funcionamiento de los centros de rehabilitación y brindar mayor certeza tanto a las autoridades como a la ciudadanía.
La aprobación del nuevo reglamento convierte a Pinal de Amoles en el municipio número 12 del estado en adoptar este instrumento jurídico. rotativo.com.mx
El funcionario explicó que el reglamento fue elaborado por el CECA en coordinación con la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobierno, como parte de una estrategia para homologar la regulación de estos establecimientos en los 18 municipios de Querétaro bajo criterios de legalidad, seguridad, calidad y respeto a la dignidad de las personas usuarias.
Por su parte, la presidenta municipal de Pinal de Amoles, Lupita Ramírez, señaló que la aprobación del reglamento fortalece las herramientas jurídicas del municipio para actuar con mayor certeza ante la instalación y operación de futuros establecimientos residenciales dedicados a la atención de personas con problemas de adicciones.
Funcionarios municipales participaron en la sesión donde se avaló el reglamento para la regulación de centros de atención a las adicciones. rotativo.com.mx
Con esta aprobación, Pinal de Amoles se convirtió en el duodécimo municipio de Querétaro en contar con este instrumento jurídico. Previamente lo adoptaron Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo, Peñamiller, Tequisquiapan, San Joaquín, San Juan del Río, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Landa de Matamoros y Tolimán.
El Gobierno del Estado impulsa esta estrategia para fortalecer la regulación de los establecimientos residenciales de atención a las adicciones y promover servicios con estándares de calidad, seguridad y respeto a los derechos humanos.