Pinal de Amoles aprueba reglamento para regular centros de rehabilitación de adicciones

El nuevo acuerdo establece requisitos, supervisión y lineamientos para los establecimientos residenciales de atención a las adicciones y fortalece la protección de las personas usuarias.

Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Pinal de Amoles donde se aprobó el reglamento para regular centros de rehabilitación.

Integrantes del Ayuntamiento de Pinal de Amoles durante la sesión en la que fue aprobado el reglamento para supervisar los establecimientos residenciales de atención a las adicciones.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

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Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

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Pinal de Amoles, 10 de julio de 2026.- El Ayuntamiento de Pinal de Amoles aprobó el reglamento que establece los requisitos y lineamientos para la operación, supervisión y regulación de los establecimientos residenciales de atención a las adicciones, con el propósito de fortalecer la calidad de los servicios, la seguridad de las personas usuarias y el respeto a sus derechos humanos.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo, el comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), Sebastián Granados Ponce, destacó que este instrumento permitirá a los municipios contar con reglas claras para supervisar el funcionamiento de los centros de rehabilitación y brindar mayor certeza tanto a las autoridades como a la ciudadanía.

Sesi\u00f3n ordinaria de Cabildo en Pinal de Amoles. La aprobación del nuevo reglamento convierte a Pinal de Amoles en el municipio número 12 del estado en adoptar este instrumento jurídico. rotativo.com.mx

El funcionario explicó que el reglamento fue elaborado por el CECA en coordinación con la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobierno, como parte de una estrategia para homologar la regulación de estos establecimientos en los 18 municipios de Querétaro bajo criterios de legalidad, seguridad, calidad y respeto a la dignidad de las personas usuarias.

Por su parte, la presidenta municipal de Pinal de Amoles, Lupita Ramírez, señaló que la aprobación del reglamento fortalece las herramientas jurídicas del municipio para actuar con mayor certeza ante la instalación y operación de futuros establecimientos residenciales dedicados a la atención de personas con problemas de adicciones.

Integrantes del Cabildo de Pinal de Amoles durante la sesi\u00f3n ordinaria. Funcionarios municipales participaron en la sesión donde se avaló el reglamento para la regulación de centros de atención a las adicciones. rotativo.com.mx

Con esta aprobación, Pinal de Amoles se convirtió en el duodécimo municipio de Querétaro en contar con este instrumento jurídico. Previamente lo adoptaron Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo, Peñamiller, Tequisquiapan, San Joaquín, San Juan del Río, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Landa de Matamoros y Tolimán.

El Gobierno del Estado impulsa esta estrategia para fortalecer la regulación de los establecimientos residenciales de atención a las adicciones y promover servicios con estándares de calidad, seguridad y respeto a los derechos humanos.

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