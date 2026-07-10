Colocan tres implantes cocleares a menores de cuatro años en Veracruz

La UMAE del Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines realizó por primera vez el procedimiento, dirigido a niños con hipoacusia neurosensorial bilateral.

Equipo quirúrgico realiza una cirugía de implante coclear con equipo de visualización especializado

Personal quirúrgico participa en la colocación de implantes cocleares en la UMAE del Hospital de Especialidades No. 14 del IMSS en Veracruz. Las cirugías beneficiaron a tres menores de cuatro años.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Veracruz, Veracruz, 10 de julio de 2026.- Tres niños menores de cuatro años recibieron implantes cocleares en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Especialidades No. 14 del Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines, en Veracruz Norte, un procedimiento que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó por primera vez en la historia de esa unidad.

Las cirugías forman parte del programa de implante coclear, considerado una prioridad nacional para atender a niñas y niños con hipoacusia neurosensorial bilateral, condición que provoca pérdida auditiva en ambos oídos, explicó la doctora Nelly Eugenia Robles Luján, especialista en Audiología, Otoneurología y Foniatría.

Madre abraza a su hijo, con el rostro difuminado, en una habitaci\u00f3n de hospital La madre acompaña a su hijo en la habitación del hospital. Las familias de los menores agradecieron la atención integral del equipo multidisciplinario. rotativo.com.mx

"Este logro significa un paso trascendental para nuestro hospital y para el IMSS, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida de los niños", afirmó la especialista.

El doctor Josué Javier Escobedo Lara, otorrinolaringólogo y neurólogo responsable de la intervención quirúrgica, señaló que el implante coclear es un dispositivo de alta especialización que requiere personal capacitado y tecnología avanzada, en línea con la modernización tecnológica que el instituto impulsa en sus hospitales.

"El éxito de estas cirugías es posible gracias a la infraestructura y herramientas de calidad con las que cuenta nuestra unidad", indicó.

Familias con ni\u00f1os se re\u00fanen con personal m\u00e9dico en una sala de juntas del hospital Directivos y especialistas de la UMAE se reúnen con las familias de los menores operados. Se entregaron paquetes e instructivos de los dispositivos para el proceso de rehabilitación. rotativo.com.mx

El director de la UMAE, doctor Víctor Bernal Dolores, informó que la institución apoyará a las familias durante la convalecencia de los menores a través del Departamento de Atención al Derechohabiente, y que se entregaron paquetes e instructivos de los dispositivos para acompañar la rehabilitación y el desarrollo de las capacidades auditivas de los pacientes.

La intervención se suma al crecimiento de las cirugías del IMSS, que el instituto proyecta llevar a 2.15 millones de procedimientos durante 2026.

Enfermera con cubrebocas monitorea los signos vitales de una paciente pedi\u00e1trica en un hospital Personal de Enfermería atiende a una paciente pediátrica durante su recuperación hospitalaria. La UMAE brinda acompañamiento a las familias durante la convalecencia de los menores operados. rotativo.com.mx

Los padres de Aitana, Elián y Mateo agradecieron al equipo multidisciplinario la atención integral recibida y confiaron en que la rehabilitación permitirá a sus hijos desarrollar plenamente sus habilidades auditivas.

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