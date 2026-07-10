Veracruz, Veracruz, 10 de julio de 2026.- Tres niños menores de cuatro años recibieron implantes cocleares en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Especialidades No. 14 del Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines, en Veracruz Norte, un procedimiento que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó por primera vez en la historia de esa unidad.
Las cirugías forman parte del programa de implante coclear, considerado una prioridad nacional para atender a niñas y niños con hipoacusia neurosensorial bilateral, condición que provoca pérdida auditiva en ambos oídos, explicó la doctora Nelly Eugenia Robles Luján, especialista en Audiología, Otoneurología y Foniatría.
La madre acompaña a su hijo en la habitación del hospital. Las familias de los menores agradecieron la atención integral del equipo multidisciplinario. rotativo.com.mx
"Este logro significa un paso trascendental para nuestro hospital y para el IMSS, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida de los niños", afirmó la especialista.
El doctor Josué Javier Escobedo Lara, otorrinolaringólogo y neurólogo responsable de la intervención quirúrgica, señaló que el implante coclear es un dispositivo de alta especialización que requiere personal capacitado y tecnología avanzada, en línea con la modernización tecnológica que el instituto impulsa en sus hospitales.
"El éxito de estas cirugías es posible gracias a la infraestructura y herramientas de calidad con las que cuenta nuestra unidad", indicó.
Directivos y especialistas de la UMAE se reúnen con las familias de los menores operados. Se entregaron paquetes e instructivos de los dispositivos para el proceso de rehabilitación. rotativo.com.mx
El director de la UMAE, doctor Víctor Bernal Dolores, informó que la institución apoyará a las familias durante la convalecencia de los menores a través del Departamento de Atención al Derechohabiente, y que se entregaron paquetes e instructivos de los dispositivos para acompañar la rehabilitación y el desarrollo de las capacidades auditivas de los pacientes.
La intervención se suma al crecimiento de las cirugías del IMSS, que el instituto proyecta llevar a 2.15 millones de procedimientos durante 2026.
Personal de Enfermería atiende a una paciente pediátrica durante su recuperación hospitalaria. La UMAE brinda acompañamiento a las familias durante la convalecencia de los menores operados. rotativo.com.mx
Los padres de Aitana, Elián y Mateo agradecieron al equipo multidisciplinario la atención integral recibida y confiaron en que la rehabilitación permitirá a sus hijos desarrollar plenamente sus habilidades auditivas.