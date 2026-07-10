Detienen a tres por presunto robo en tienda de Pie de la Cuesta

Policías de la División 1 intervinieron tras el reporte y remitieron a las tres personas ante la autoridad competente.

Policías estatales custodian a tres personas detenidas junto a una patrulla en Querétaro

Elementos policiales custodian a tres personas detenidas tras una intervención por el presunto robo de mercancía en una tienda de Pie de la Cuesta.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de julio de 2026.- Tres personas fueron detenidas por su probable participación en el robo de mercancía de una tienda comercial ubicada en la zona de Pie de la Cuesta, en la capital queretana.

La intervención fue realizada por elementos policiales de la División 1, luego de que un reporte ciudadano alertó sobre la presunta sustracción de productos del establecimiento.

Los agentes acudieron al comercio y aseguraron a las tres personas señaladas. La información proporcionada no precisa el nombre de la tienda, el tipo de mercancía involucrada ni el valor económico de lo presuntamente sustraído.

Después de la detención, las tres personas fueron remitidas ante la autoridad competente, instancia que deberá determinar su situación jurídica y establecer si existen elementos para proceder penalmente en su contra.

El caso se suma a otras intervenciones relacionadas con delitos patrimoniales en la capital. Rotativo informó recientemente sobre la sentencia de cuatro años por dos robos cometidos en Querétaro, uno de ellos registrado en una tienda de avenida Pie de la Cuesta.

También se documentó la detención de un hombre localizado con mercancía presuntamente robada en una tienda, en la colonia Felipe Carrillo Puerto.

Las personas detenidas deberán ser consideradas inocentes mientras no exista una resolución judicial que determine su responsabilidad.

seguridad criminalidad sucesos justicia

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