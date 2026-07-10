Querétaro, 10 de julio de 2026.- Tres personas fueron detenidas por su probable participación en el robo de mercancía de una tienda comercial ubicada en la zona de Pie de la Cuesta, en la capital queretana.
La intervención fue realizada por elementos policiales de la División 1, luego de que un reporte ciudadano alertó sobre la presunta sustracción de productos del establecimiento.
Los agentes acudieron al comercio y aseguraron a las tres personas señaladas. La información proporcionada no precisa el nombre de la tienda, el tipo de mercancía involucrada ni el valor económico de lo presuntamente sustraído.
Después de la detención, las tres personas fueron remitidas ante la autoridad competente, instancia que deberá determinar su situación jurídica y establecer si existen elementos para proceder penalmente en su contra.
El caso se suma a otras intervenciones relacionadas con delitos patrimoniales en la capital. Rotativo informó recientemente sobre la sentencia de cuatro años por dos robos cometidos en Querétaro, uno de ellos registrado en una tienda de avenida Pie de la Cuesta.
También se documentó la detención de un hombre localizado con mercancía presuntamente robada en una tienda, en la colonia Felipe Carrillo Puerto.
Las personas detenidas deberán ser consideradas inocentes mientras no exista una resolución judicial que determine su responsabilidad.