Querétaro, 10 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) aseguró 105 armas de fuego de distintas características y detuvo a 54 personas con mandamiento judicial vigente durante el primer semestre de 2026, como resultado de 13 mil 284 operativos realizados en las siete delegaciones de la capital.
De acuerdo con la corporación, los dispositivos se llevaron a cabo del 1 de enero al 30 de junio como parte de la estrategia de prevención y vigilancia, con atención a los reportes ciudadanos recibidos a través del Centro de Atención a Emergencias 9-1-1 (CAE) y presencia constante en los espacios públicos.
Las 54 personas aseguradas contaban con mandamiento judicial vigente relacionado principalmente con delitos como violencia familiar, robo calificado, lesiones, lesiones dolosas y delitos contra la salud, y fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado para continuar con las diligencias correspondientes.
Una elemento de la Policía Municipal realiza un recorrido de vigilancia a bordo de una patrulla en una colonia de la capital. rotativo.com.mx
Las 105 armas de fuego fueron retiradas de las calles en diferentes intervenciones durante los primeros seis meses del año, con lo que el personal operativo coadyuvó a inhibir situaciones de riesgo en la vía pública, señaló la dependencia.
Los resultados se suman al balance semestral de la corporación, que en el mismo periodo reportó la recuperación de 388 vehículos con reporte de robo vigente mediante tecnología enlazada al 9-1-1 y puntos de observación vehicular.
La violencia familiar y el robo figuran de manera recurrente entre los delitos más atendidos por la corporación, como ocurrió en la detención de 89 personas presentadas ante la Fiscalía estatal en una sola semana de operativos en las siete delegaciones.