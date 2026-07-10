Retiran 105 armas de fuego de las calles de Querétaro en el primer semestre

La Policía Municipal realizó 13 mil 284 operativos entre enero y junio en las siete delegaciones de la capital.

Mujer policía municipal de Querétaro junto a una patrulla con la torreta encendida

Una oficial de la Policía Municipal de Querétaro monta guardia junto a una patrulla durante labores de vigilancia. La SSPMQ realizó 13 mil 284 operativos en el primer semestre de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) aseguró 105 armas de fuego de distintas características y detuvo a 54 personas con mandamiento judicial vigente durante el primer semestre de 2026, como resultado de 13 mil 284 operativos realizados en las siete delegaciones de la capital.

De acuerdo con la corporación, los dispositivos se llevaron a cabo del 1 de enero al 30 de junio como parte de la estrategia de prevención y vigilancia, con atención a los reportes ciudadanos recibidos a través del Centro de Atención a Emergencias 9-1-1 (CAE) y presencia constante en los espacios públicos.

Las 54 personas aseguradas contaban con mandamiento judicial vigente relacionado principalmente con delitos como violencia familiar, robo calificado, lesiones, lesiones dolosas y delitos contra la salud, y fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado para continuar con las diligencias correspondientes.

Polic\u00eda municipal a bordo de una patrulla durante un recorrido de vigilancia en una colonia de Quer\u00e9taro Una elemento de la Policía Municipal realiza un recorrido de vigilancia a bordo de una patrulla en una colonia de la capital. rotativo.com.mx

Las 105 armas de fuego fueron retiradas de las calles en diferentes intervenciones durante los primeros seis meses del año, con lo que el personal operativo coadyuvó a inhibir situaciones de riesgo en la vía pública, señaló la dependencia.

Los resultados se suman al balance semestral de la corporación, que en el mismo periodo reportó la recuperación de 388 vehículos con reporte de robo vigente mediante tecnología enlazada al 9-1-1 y puntos de observación vehicular.

La violencia familiar y el robo figuran de manera recurrente entre los delitos más atendidos por la corporación, como ocurrió en la detención de 89 personas presentadas ante la Fiscalía estatal en una sola semana de operativos en las siete delegaciones.

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