Querétaro, 10 de julio de 2026.- Con dos votos a favor y uno en contra, la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la LXI Legislatura aprobó el dictamen que concentra 16 iniciativas de reforma a la Ley Electoral de Querétaro, en una sesión donde el alcance de la paridad en los municipios marcó la principal división y una reserva para ampliarla no prosperó.

El dictamen será puesto a consideración del Pleno en la siguiente sesión, para su discusión y votación. El voto en contra correspondió a la diputada Adriana Meza Argaluza, secretaria de la comisión, que sesionó con su presidente, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, y la legisladora Leonor Mejía Barraza, con la presencia de las diputadas Teresita Calzada y Claudia Díaz Gayou.

El punto más disputado fue el artículo 166. La redacción aprobada establece que los partidos políticos garantizarán la postulación de mujeres para encabezar las planillas de ayuntamientos en al menos dos de los municipios que históricamente nunca han sido gobernados por mujeres.

La diputada Claudia Díaz Gayou señaló que su iniciativa en materia de paridad sustantiva planteaba que se eligieran mujeres cuando menos en tres de los cinco municipios más poblados, y que el dictamen no recoge ni esa propuesta ni la alternativa presentada. "Vamos a seguir encabezando los espacios en los municipios más pequeños", advirtió, al plantear que se trata de dejar un antecedente y garantizar espacios dignos para las mujeres.

Durante la discusión del dictamen se presentó una reserva al artículo 166 en materia de paridad municipal, que no prosperó.USO: secundaria en cuerpo. rotativo.com.mx

En el mismo artículo, la diputada Adriana Meza presentó una reserva para que el último párrafo estableciera la postulación de mujeres al frente de las planillas "en al menos tres de los municipios donde históricamente no han sido electas por voto popular como presidentas municipales".

La reserva no procedió, al registrar un voto a favor y dos abstenciones. La legisladora sostuvo que la redacción del dictamen es una acción afirmativa valiosa, pero que "elevar esta exigencia a tres municipios, aceleraría el desmantelamiento de los techos de cristal en el ámbito local".

El presidente de la comisión, Sinuhé Piedragil, defendió el dictamen como parte de un proceso de actualización progresiva de las reglas democráticas y subrayó que "la reforma electoral debe servir al pueblo de Querétaro, a sus instituciones y a la ciudadanía".

Explicó que el proyecto toma como base la iniciativa presentada por la autoridad electoral local, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, lo que a su juicio permitió partir de una visión técnica e institucional.

Piedragil destacó como ejes de la propuesta el fortalecimiento del principio de paridad hacia una igualdad sustantiva, la actualización del lenguaje incluyente en la ley, la prevención de la violencia política y de la violencia contra las mujeres en razón de género, la modernización de procedimientos con herramientas tecnológicas y la certeza jurídica en la actuación de las autoridades electorales.

La comisión legislativa aprobó con dos votos a favor y uno en contra el dictamen que concentra 16 iniciativas en materia electoral. rotativo.com.mx

Entre las 16 propuestas dictaminadas se encuentran reformas a los requisitos para ocupar cargos de elección popular, la prohibición de la doble postulación, las asociaciones políticas estatales, las candidaturas comunes, la integración proporcional de los ayuntamientos y la prevención de la sobrerrepresentación municipal, así como la iniciativa del Tribunal Electoral de Querétaro para reformar la Constitución local, la Ley Electoral, la Ley de Medios de Impugnación y su ley orgánica.

El paquete avanza en paralelo a otros ajustes al marco político local, como la reforma sobre nepotismo y reelección enviada a los 18 municipios.

En asuntos generales, Díaz Gayou insistió en que el proceso legislativo no está concluido y llamó a sus compañeras a empujar la progresividad rumbo al Pleno: "ya no es un tema de partidos políticos, es un tema de lo que le debemos a las mujeres", afirmó, al recordar que el Congreso local tiene mayoría simple de mujeres.

Por su parte, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Teresita Calzada, quien a inicios de julio votó en contra de la reforma constitucional sobre injerencia extranjera, recordó que el 16 de enero de 2026 su partido presentó una iniciativa para derogar el transitorio tercero de la Constitución local, relativo a la paridad de género para la gubernatura.

En ese contexto, consideró que la entidad cuenta con mujeres competitivas en todos los partidos rumbo a 2027 y que "una mujer podría ser elegida constitucionalmente para la gubernatura de Querétaro".