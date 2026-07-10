Banco del Bienestar alerta por fraudes en el pago de pensiones de julio

La institución recordó que nunca solicita NIP, contraseñas ni datos de tarjetas por teléfono, mensajes de texto o correo electrónico.

Beneficiarios de Programas del Bienestar utilizan una tarjeta del Banco del Bienestar durante el periodo de pago de pensiones, mientras autoridades alertan sobre fraudes telefónicos y digitales.

El Banco del Bienestar exhortó a los beneficiarios de programas sociales a no compartir datos personales, NIP o información de sus tarjetas ante el incremento de intentos de fraude durante la dispersión de las pensiones del bimestre julio-agosto.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 10, 2026
Mariana Torres García

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México, 10 de julio de 2026.- El Banco del Bienestar alertó a los beneficiarios de los programas sociales sobre un repunte de intentos de fraude que coincide con el periodo de pago de pensiones del bimestre julio-agosto, y recordó que la institución nunca solicita datos personales, contraseñas, NIP ni información de las tarjetas por teléfono, mensajes de texto o correo electrónico.

A través de un aviso difundido en sus canales oficiales en los primeros días de julio, el banco pidió a la población desconfiar de cualquier contacto en el que se pida ese tipo de información, incluso si quien llama asegura trabajar para la institución, y advirtió que los intentos de estafa suelen intensificarse en las fechas de dispersión de los apoyos.

El engaño más difundido consiste en llamadas, mensajes SMS y contactos por WhatsApp en los que los delincuentes se hacen pasar por personal del banco o de la Secretaría del Bienestar. El mensaje identificado por las autoridades señala: "Te escribimos del Banco del Bienestar para solicitar algunos datos bancarios de tu cuenta".

Entre los pretextos detectados están un supuesto problema con la tarjeta, la necesidad de actualizar la cuenta, un bloqueo por seguridad, movimientos sospechosos o la advertencia de que el depósito de la pensión no se realizará si el beneficiario no confirma sus datos.

El objetivo es obtener CURP, número completo de la tarjeta, NIP, contraseñas o códigos de verificación enviados por SMS, con los que los estafadores pueden autorizar transferencias o acceder a la banca digital.

La Secretaría del Bienestar desmintió que exista algún proceso de actualización de datos para seguir recibiendo los apoyos y precisó que el calendario del bimestre julio-agosto sigue su curso sin modificaciones.

La dependencia también advirtió sobre una variante en la que se envía un enlace a un sitio apócrifo que imita la imagen oficial del gobierno para pedir CURP, información bancaria y fotografías de la credencial para votar; en algunos casos, según la propia dependencia, los delincuentes llegan a simular la voz de su titular para generar confianza.

La alerta se emite mientras avanza la dispersión de recursos, que inició el 6 de julio y concluirá el 29 de este mes conforme a la letra inicial del primer apellido. En este bimestre, los adultos mayores reciben 6 mil 400 pesos, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar 3 mil 100 pesos y las personas con discapacidad 3 mil 300 pesos, dentro de un padrón que supera los 16.5 millones de derechohabientes, de acuerdo con la Secretaría del Bienestar. El gobierno federal destinó este año más de un billón de pesos a los Programas del Bienestar.

Las recomendaciones oficiales son no responder llamadas ni mensajes que pidan información bancaria, no abrir enlaces de procedencia dudosa, cortar de inmediato la comunicación, no compartir el NIP ni con familiares o conocidos, no aceptar ayuda de desconocidos en cajeros automáticos y verificar cualquier información únicamente en los canales oficiales del banco y de la Secretaría del Bienestar.

La institución reiteró que todos los trámites de los programas sociales, incluido el registro a pensiones, son gratuitos, directos y sin intermediarios.

Quien reciba un contacto sospechoso o haya compartido sus datos puede reportarlo a la Línea del Bienestar, en el número 800 639 4264, donde también es posible solicitar el bloqueo preventivo de la tarjeta, además de presentar denuncia ante el Ministerio Público por el posible uso indebido de documentos e información personal.

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