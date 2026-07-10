Ciudad de México, 10 de julio de 2026.- El gobierno de México manifestó su disposición a restablecer las relaciones diplomáticas con Perú, luego de que la presidenta electa de ese país, Keiko Fujimori, expresara su intención de retomar el vínculo bilateral. La presidenta Claudia Sheinbaum informó en la conferencia matutina que instruyó al canciller establecer comunicación con el equipo que asumirá el gobierno peruano.

"Sí tenemos intención de recuperar la relación con Perú, nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos, decidieron", declaró la mandataria, quien añadió: "Dadas sus declaraciones, yo le pedí al canciller que pudiera establecer comunicación con el nuevo equipo que va a gobernar".

El rompimiento diplomático se originó después de que México otorgó asilo político a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez, procesada por su participación en el intento de golpe de Estado atribuido al expresidente Pedro Castillo. La decisión de romper el vínculo, subrayó Sheinbaum, correspondió al gobierno peruano.

La mandataria adelantó que buscará comunicación con Fujimori próximamente.