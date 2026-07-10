San Juan del Río, 10 de julio de 2026.- El cabildo de San Juan del Río aprobó con 11 votos a favor y 3 en contra la propuesta para designar a la ingeniera en sistemas computacionales Alejandra Castañeda como nueva coordinadora general del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), durante la sesión ordinaria del 10 de julio, encabezada por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.
La propuesta fue presentada por Cabrera Valencia con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, que faculta al presidente municipal a proponer al pleno la designación de quien coordina el organismo.
La votación se dividió tras la intervención de la regidora Vania Camacho Galván, quien reprochó que el punto se sometió sin información suficiente sobre las razones objetivas de la designación.
"Resulta preocupante que se pretenda votar una propuesta que está limitada prácticamente a un nombre", planteó. La edil añadió que ni la persona propuesta ni alguien de su área acudió a la mesa de trabajo previa, lo que impidió conocer su visión, su plan y su conocimiento del marco jurídico del comité.
Camacho Galván sostuvo que la coordinación del COPLADEM no es un cargo protocolario, sino una responsabilidad vinculada a la participación social, la priorización de obras y el seguimiento de programas, y advirtió contra tratar el nombramiento "como un acto de mera confianza política y no como un tema que debe aprobarse con base en criterios de idoneidad, capacidad, experiencia y rendición de cuentas frente al propio ayuntamiento".
El regidor Víctor Manuel Rocha Basulto acompañó el cuestionamiento al señalar que la mayoría en el pleno no exime del apego a la norma. "El hecho de que se sea mayoría dentro de un ayuntamiento no significa que se pueda aprovechar para incumplir con lo establecido por la propia normatividad", expresó. Tras las intervenciones, Cabrera Valencia ordenó asentar las consideraciones y se procedió a la votación nominal.
El COPLADEM 2024-2027 fue instalado en noviembre de 2024 bajo la presidencia del alcalde, con Martín Hernández Balderas como coordinador general, cargo desde el que se presentó el Plan Municipalde Desarrollo 2024-2027 aprobado en marzo de 2025. El relevo ocurre meses después de la reestructura administrativa que suprimió dos secretarías y 25 plazas del organigrama municipal.