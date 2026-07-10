Landa de Matamoros, Querétaro, 10 de julio de 2026.- Un hombre identificado como Federico “N” fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, luego de que la Fiscalía General del Estado obtuviera su detención mediante un operativo realizado en una zona serrana de este municipio, informó la dependencia.
El caso se relaciona con hechos ocurridos el pasado 27 de mayo en la comunidad de Cerro de La Palma, de acuerdo con la Fiscalía.
Labores de inteligencia y análisis de información permitieron ubicar al imputado, quien se mantenía oculto en la zona, señaló la institución.
La Policía de Investigación del Delito, que días antes había participado en cateos simultáneos de la estrategia Sinergia en el mismo municipio, ejecutó el operativo de detención alrededor de las 03:00 horas del 7 de julio. Tras el arresto, Federico “N” fue notificado del mandato judicial en su contra y puesto a disposición de la autoridad judicial, indicó la Fiscalía.
En la audiencia inicial, el juez de control resolvió vincular a proceso al imputado por feminicidio e impuso la medida cautelar de prisión preventiva. La autoridad judicial fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Federico “N” se presume inocente mientras la autoridad judicial no declare su responsabilidad, como lo señala la propia gráfica difundida por la Fiscalía.
El esquema de coordinación entre la dependencia y las policías municipales ha resuelto casos similares en el estado, como la detención de un hombre por feminicidio en la colonia Centro de la capital.