Vinculan a proceso a Federico “N” por feminicidio en Landa de Matamoros

Un operativo nocturno de la Policía de Investigación del Delito detuvo al imputado en una zona serrana del municipio.

Gráfico oficial de la Fiscalía de Querétaro sobre hombre vinculado a proceso por feminicidio, con rostro difuminado

La Fiscalía General de Querétaro difundió esta ficha oficial, con el rostro del imputado difuminado, tras su vinculación a proceso por feminicidio en Landa de Matamoros.

Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Landa de Matamoros, Querétaro, 10 de julio de 2026.- Un hombre identificado como Federico “N” fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, luego de que la Fiscalía General del Estado obtuviera su detención mediante un operativo realizado en una zona serrana de este municipio, informó la dependencia.

El caso se relaciona con hechos ocurridos el pasado 27 de mayo en la comunidad de Cerro de La Palma, de acuerdo con la Fiscalía.

Labores de inteligencia y análisis de información permitieron ubicar al imputado, quien se mantenía oculto en la zona, señaló la institución.

La Policía de Investigación del Delito, que días antes había participado en cateos simultáneos de la estrategia Sinergia en el mismo municipio, ejecutó el operativo de detención alrededor de las 03:00 horas del 7 de julio. Tras el arresto, Federico “N” fue notificado del mandato judicial en su contra y puesto a disposición de la autoridad judicial, indicó la Fiscalía.

En la audiencia inicial, el juez de control resolvió vincular a proceso al imputado por feminicidio e impuso la medida cautelar de prisión preventiva. La autoridad judicial fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Federico “N” se presume inocente mientras la autoridad judicial no declare su responsabilidad, como lo señala la propia gráfica difundida por la Fiscalía.

El esquema de coordinación entre la dependencia y las policías municipales ha resuelto casos similares en el estado, como la detención de un hombre por feminicidio en la colonia Centro de la capital.

seguridad criminalidad sucesos justicia

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