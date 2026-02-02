Cae presunto feminicida de mujer atacada en colonia Centro de Querétaro

Fiscalía cumplimenta orden de aprehensión contra hombre que asesinó a mujer con arma punzocortante en la colonia Centro.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito en operativo de detención por feminicidio en colonia Centro de Querétaro

Agentes de la Policía de Investigación del Delito cumplimentaron la orden de aprehensión contra el presunto feminicida.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 02, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro — 2 de febrero de 2026. —Un hombre fue detenido tras la cumplimentación de una orden de aprehensión por su probable autoría en el feminicidio de una mujer ocurrido el pasado 30 de enero en la colonia Centro de Querétaro.

El agresor, quien mantenía una relación sentimental previa con la víctima, la atacó con un arma punzocortante en la vía pública y huyó del lugar. La identificación del responsable fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El cuerpo sin vida de la mujer fue localizado en la vía pública de la colonia Centro. Personal de Servicios Periciales procesó el sitio y se activaron los protocolos de investigación con perspectiva de género conforme a la legislación vigente. En Querétaro, los casos de feminicidio se investigan bajo protocolos específicos que obligan a las autoridades a agotar líneas de indagación vinculadas a violencia de género.

El análisis de videograbaciones de seguridad permitió reconstruir el momento exacto de la agresión. En las imágenes se observó cómo un hombre abordó a la víctima y la atacó con un arma punzocortante antes de darse a la fuga. Otros actos de investigación complementaron la evidencia para establecer la dinámica del feminicidio en la colonia Centro de Querétaro.

Coordinación entre Fiscalía y Policía Municipal permitió la captura

Las diligencias ministeriales determinaron que el agresor sostenía una relación sentimental previa con la víctima, informó la Fiscalía General del Estado. Con los datos de prueba reunidos, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión correspondiente, que fue concedida por un juez.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito ejecutaron la orden en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica. La Fiscalía precisó que el trabajo en sinergia entre ambas corporaciones resultó clave para la identificación y localización del presunto responsable del feminicidio.

La institución no reveló la identidad del imputado ni de la víctima. El proceso continuará conforme a las etapas previstas en el sistema de justicia penal acusatorio.

gobierno seguridad criminalidad sucesos

Reciente

Morenistas reunidos en la Alameda Hidalgo de Querétaro durante jornada por la soberanía nacional convocada por Morena en febrero 2026
Querétaro

Santiago Nieto respalda a Sheinbaum en jornada por soberanía en Querétaro

Santiago Nieto critica al PAN y defiende política exterior de Sheinbaum desde Querétaro.

Senador Agustín Dorantes Lámbarri durante apertura del periodo de sesiones en el Senado, agenda legislativa Querétaro
Querétaro

Dorantes alista agenda de 7 ejes para nuevo periodo en el Senado

Senador panista por Querétaro anuncia agenda legislativa e impulsa Ley Reembolso para derechohabientes del IMSS e ISSSTE

Diputada Andrea Tovar Saavedra de Morena analiza candidatura a la alcaldía de Querétaro en el Congreso local
Querétaro capital

Andrea Tovar analiza buscar candidatura de Morena a alcaldía de Querétaro

Tovar Saavedra exige paridad y anuncia que analiza competir por la presidencia municipal.

Cierre vial nocturno en avenida Corregidora Norte de Querétaro por obra del Tren México-Querétaro
Querétaro capital

Cierran Av. Corregidora Norte este lunes por obra del Tren México-Querétaro

Municipio anuncia cierre de ambos cuerpos vehiculares por trabajos del Tren México-Querétaro.