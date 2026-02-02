Querétaro — 2 de febrero de 2026. —Un hombre fue detenido tras la cumplimentación de una orden de aprehensión por su probable autoría en el feminicidio de una mujer ocurrido el pasado 30 de enero en la colonia Centro de Querétaro.

El agresor, quien mantenía una relación sentimental previa con la víctima, la atacó con un arma punzocortante en la vía pública y huyó del lugar. La identificación del responsable fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El cuerpo sin vida de la mujer fue localizado en la vía pública de la colonia Centro. Personal de Servicios Periciales procesó el sitio y se activaron los protocolos de investigación con perspectiva de género conforme a la legislación vigente. En Querétaro, los casos de feminicidio se investigan bajo protocolos específicos que obligan a las autoridades a agotar líneas de indagación vinculadas a violencia de género.

El análisis de videograbaciones de seguridad permitió reconstruir el momento exacto de la agresión. En las imágenes se observó cómo un hombre abordó a la víctima y la atacó con un arma punzocortante antes de darse a la fuga. Otros actos de investigación complementaron la evidencia para establecer la dinámica del feminicidio en la colonia Centro de Querétaro.

Coordinación entre Fiscalía y Policía Municipal permitió la captura

Las diligencias ministeriales determinaron que el agresor sostenía una relación sentimental previa con la víctima, informó la Fiscalía General del Estado. Con los datos de prueba reunidos, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión correspondiente, que fue concedida por un juez.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito ejecutaron la orden en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica. La Fiscalía precisó que el trabajo en sinergia entre ambas corporaciones resultó clave para la identificación y localización del presunto responsable del feminicidio.

La institución no reveló la identidad del imputado ni de la víctima. El proceso continuará conforme a las etapas previstas en el sistema de justicia penal acusatorio.