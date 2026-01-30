Querétaro — 30 enero de 2026. —Conductores en Querétaro pierden hasta 54 minutos diarios en sus traslados debido a choques leves que bloquean las principales vialidades. Durante 2025, el municipio registró 2 mil 345 percances por alcance sin personas lesionadas, pero solo 2 de cada 10 automovilistas movieron su vehículo para liberar la circulación.

El resto permaneció detenido, convirtiendo incidentes menores en congestionamientos que afectan a miles.

La problemática persiste pese a la estrategia "Si choco, me muevo" impulsada en años recientes. Cifras municipales revelan que el 80 por ciento de los conductores involucrados en estos percances optó por quedarse en el lugar, aunque no hubiera lesionados ni daños que impidieran mover el auto. Seis vialidades concentraron una cuarta parte de los choques leves registrados durante el año en Querétaro.

Avenida Constituyentes presentó los mayores beneficios cuando los conductores sí cooperaron. En esa arteria, 656 automovilistas al mes decidieron orillarse tras un percance menor, lo que generó una reducción de 54 minutos diarios en los tiempos de traslado. El dato evidencia el impacto directo que tiene la decisión individual sobre el flujo vehicular de corredores completos.

Seis vialidades concentran choques leves en Querétaro durante 2025

Prolongación Bernardo Quintana registró un promedio de 600 conductores mensuales que movieron su vehículo, con un ahorro de 50 minutos diarios. En Boulevard Bernardo Quintana la cifra alcanzó 638 automovilistas cooperativos, reduciendo 53 minutos de congestionamiento. Avenida 5 de Febrero reportó 619 conductores que liberaron el carril, con 51 minutos menos de tráfico diario.

Paseo de la República tuvo resultados similares: 619 automovilistas evitaron quedarse detenidos y contribuyeron a disminuir 53 minutos de retraso. Avenida de la Luz cerró la lista con 488 conductores que optaron por moverse, generando un ahorro de 40 minutos diarios para quienes transitan por esa zona.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a liberar la vialidad en caso de choques por alcance sin lesionados. Un percance que bloquea el carril por minutos puede multiplicar su efecto hasta casi una hora en corredores de alta demanda. La recomendación aplica cuando no hay heridos y el vehículo puede desplazarse por sus propios medios.