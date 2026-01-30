Conductores pierden 54 minutos al día por choques en Querétaro

Autoridades reportan 2,345 percances por alcance en 2025; solo 2 de cada 10 conductores liberan la vialidad.

Vehículos detenidos tras choque leve en vialidad de Querétaro generan congestionamiento en 2025

La estrategia "Si choco, me muevo" busca reducir congestionamientos que alcanzan 54 minutos diarios en seis arterias principales.

Foto: Protección Civil Querétaro.
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 30, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro — 30 enero de 2026. —Conductores en Querétaro pierden hasta 54 minutos diarios en sus traslados debido a choques leves que bloquean las principales vialidades. Durante 2025, el municipio registró 2 mil 345 percances por alcance sin personas lesionadas, pero solo 2 de cada 10 automovilistas movieron su vehículo para liberar la circulación.

El resto permaneció detenido, convirtiendo incidentes menores en congestionamientos que afectan a miles.

La problemática persiste pese a la estrategia "Si choco, me muevo" impulsada en años recientes. Cifras municipales revelan que el 80 por ciento de los conductores involucrados en estos percances optó por quedarse en el lugar, aunque no hubiera lesionados ni daños que impidieran mover el auto. Seis vialidades concentraron una cuarta parte de los choques leves registrados durante el año en Querétaro.

Avenida Constituyentes presentó los mayores beneficios cuando los conductores sí cooperaron. En esa arteria, 656 automovilistas al mes decidieron orillarse tras un percance menor, lo que generó una reducción de 54 minutos diarios en los tiempos de traslado. El dato evidencia el impacto directo que tiene la decisión individual sobre el flujo vehicular de corredores completos.

Seis vialidades concentran choques leves en Querétaro durante 2025

Prolongación Bernardo Quintana registró un promedio de 600 conductores mensuales que movieron su vehículo, con un ahorro de 50 minutos diarios. En Boulevard Bernardo Quintana la cifra alcanzó 638 automovilistas cooperativos, reduciendo 53 minutos de congestionamiento. Avenida 5 de Febrero reportó 619 conductores que liberaron el carril, con 51 minutos menos de tráfico diario.

Paseo de la República tuvo resultados similares: 619 automovilistas evitaron quedarse detenidos y contribuyeron a disminuir 53 minutos de retraso. Avenida de la Luz cerró la lista con 488 conductores que optaron por moverse, generando un ahorro de 40 minutos diarios para quienes transitan por esa zona.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a liberar la vialidad en caso de choques por alcance sin lesionados. Un percance que bloquea el carril por minutos puede multiplicar su efecto hasta casi una hora en corredores de alta demanda. La recomendación aplica cuando no hay heridos y el vehículo puede desplazarse por sus propios medios.

seguridad movilidad accidentes

Reciente

Efectivos del Ejército y Guardia Nacional durante operativo en carretera Palmillas-Huichapan tras asesinato de comandante federal
Seguridad

Despliegan operativo en Huichapan tras asesinato de comandante de Guardia Nacional

Corporaciones federales y estatales acordonan taller mecánico en carretera Palmillas en busca de responsables.

Elementos de seguridad durante operativo coordinado de la estrategia Sinergia en Querétaro para combatir delitos de alto impacto
Querétaro

Querétaro reduce 30% homicidios con estrategia Sinergia en 2025

Fiscalía triplica detenciones y formaliza coordinación regional contra delitos de alto impacto.

Operativo de seguridad tras ejecución de comandante de Guardia Nacional en San Juan del Río, límites con Hidalgo
San Juan del Río

Ejecutan a comandante de Guardia Nacional en San Juan del Río

Comandante de Guardia Nacional ejecutado tras secuestro en San Juan del Río.

Centro de monitoreo C4 de San Juan del Río con pantallas de videovigilancia municipal mostrando inversión en seguridad tecnológica
San Juan del Río

Destina SJR 17 millones para blindar red de videovigilancia en 2026

Municipio garantiza operación total de tecnología que duplicó cobertura en tres años.