México — 16 de marzo de 2026. —Un video de apenas seis segundos grabado por automovilistas que circulaban por la autopista Toluca–Valle de Bravo la noche del 13 de marzo reavivó las preguntas sobre el choque frontal donde murió Diego Osuna Miranda, de 17 años, hijo de Eduardo Osuna Osuna, director general de BBVA México.

El material, difundido principalmente en X, mostró la Chevrolet Suburban negra blindada completamente destruida tras el impacto contra un camión de carga Isuzu blanco, mientras se escuchaba a uno de los sobrevivientes pedir auxilio desde el interior del vehículo. Junto a Osuna Miranda fallecieron Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna.

El accidente se registró alrededor de las 19:00 horas en el kilómetro 44, a la altura de la comunidad de Polvillos, municipio de Amanalco, sobre un tramo carretero que conecta la capital mexiquense con el destino turístico de Valle de Bravo.

La zona era conocida por sus curvas pronunciadas, falta de iluminación y un historial de siniestros recurrentes. Los cinco jóvenes que viajaban en la Suburban se dirigían a pasar el fin de semana largo con motivo del aniversario del natalicio de Benito Juárez.

La violencia del impacto fue tal que la camioneta quedó con piezas desprendidas, vidrios esparcidos y una llanta separada del eje. De acuerdo con reportes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el rescate resultó complejo debido a los daños severos en ambas unidades.

La circulación en el tramo permaneció cerrada durante varias horas para permitir las labores de paramédicos y peritos. El paso vehicular no se restableció sino hasta las 9:00 de la mañana del sábado.

Tres heridos y una investigación abierta por homicidio culposo

Los otros tres ocupantes de la Suburban sobrevivieron con lesiones de diversa gravedad. Andrés Gutiérrez Olvera, de 17 años, fue sometido a cirugía de emergencia y se reportó en estado crítico.

Eduardo Fleischmann De Garay, también de 17, quedó en terapia intensiva con pronóstico reservado. Alejandro Díaz Marín, de 19 años, resultó el menos afectado y se presumió que era la persona que aparecía pidiendo ayuda en el video que se viralizó.

La FGJEM abrió carpeta de investigación por homicidio culposo y daños. Los peritos analizaron posibles factores como exceso de velocidad, invasión de carril y condiciones climáticas adversas —niebla y pavimento mojado— que pudieron haber influido en la pérdida de control del vehículo.

El conductor del camión de carga, identificado como Alex, un joven de 19 años originario de Villa de Allende, fue detenido y presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

¿Quiénes eran los jóvenes que murieron en el accidente de Valle de Bravo?

Diego Osuna Miranda era hijo de Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, y de Norma Miranda. Cursaba el bachillerato en la Universidad La Salle.

Rafael Espeleta Cuéllar era hijo de Rafael Espeleta Tejada, director de Prime Communications, principal socio comercial y distribuidor autorizado de AT&T en México. El joven participaba en la gira infantil-juvenil de la Asociación de Golf del Valle de México. De Edwin Gabriel Rangel Luna no se difundieron públicamente detalles sobre su entorno familiar.

La difusión del video generó un intenso debate en redes sociales sobre la ética de compartir material audiovisual de tragedias, mientras figuras del sector empresarial y político expresaron condolencias a las familias. Hasta el momento de la redacción, la Fiscalía del Estado de México no había determinado responsabilidades legales en torno a los conductores de ambos vehículos involucrados.