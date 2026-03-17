San Juan del Río — 17 de marzo de 2026. —Un autobús de pasajeros de la línea Transportes Navarrete se impactó contra la parte trasera de un camión materialista en el kilómetro 163 de la autopista México-Querétaro, a la altura de San Juan del Río, con dirección sur a norte.

El operador de la unidad de transporte quedó prensado entre los fierros retorcidos de la cabina y tuvo que ser rescatado por cuerpos de emergencia. Paramédicos del CRUM lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica por las lesiones que sufrió en el impacto.

El autobús de Transportes Navarrete se incrustó en la parte trasera del camión materialista en el km 163 a la altura de San Juan del Río. rotativo.com.mx

La colisión provocó una amplia movilización de corporaciones de auxilio y seguridad en este tramo carretero sanjuanense. Al sitio acudieron elementos de bomberos, personal de Protección Civil estatal, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, así como operadores de CAPUFE, quienes coordinaron las labores de señalización y control del tránsito en la zona del siniestro.

También se reportó la presencia de personal de Movilidad Querétaro para atender las afectaciones viales derivadas del percance.

El autobús de Transportes Navarrete se incrustó en la parte trasera del camión materialista en el km 163 a la altura de San Juan del Río. rotativo.com.mx

La Guardia Nacional desplegó elementos en el kilómetro 163 para resguardar el área y colaborar con las tareas de atención a la emergencia. Los agentes federales establecieron un perímetro de seguridad mientras los equipos de rescate trabajaban en la extracción del operador prensado, maniobra que requirió equipo hidráulico especializado por parte del cuerpo de bomberos.

Ambas unidades fueron remolcadas al corralón para deslindar responsabilidades sobre el accidente vial. rotativo.com.mx

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús de Transportes Navarrete circulaba en dirección sur a norte sobre la autopista México-Querétaro cuando, por causas que aún se investigan, se impactó contra la parte posterior del camión de carga.

La fuerza del choque provocó que la cabina del autobús quedara incrustada en la estructura del materialista, lo que dejó al conductor atrapado entre la carrocería deformada y el volante de la unidad.

Ambas unidades fueron remolcadas al corralón para deslindar responsabilidades sobre el accidente vial. rotativo.com.mx

Aseguran autobús y materialista tras choque en la México-Querétaro

Una vez que el operador fue rescatado y trasladado al hospital, las autoridades procedieron al aseguramiento de ambas unidades involucradas en el percance.

Tanto el autobús de Transportes Navarrete como el camión materialista fueron remolcados y llevados al corralón, medida que forma parte del protocolo para deslindar responsabilidades sobre el accidente registrado en el kilómetro 163.

Ambas unidades fueron remolcadas al corralón para deslindar responsabilidades sobre el accidente vial. rotativo.com.mx

Personal de CAPUFE informó que el retiro de los vehículos siniestrados tomó varias horas debido al tamaño de ambas unidades y a los residuos de la colisión dispersos sobre la carpeta asfáltica.

Durante ese periodo, la circulación en el tramo sur-norte de la autopista México-Querétaro a la altura de San Juan del Río presentó afectaciones considerables, con reducción de carriles y tránsito lento en la zona aledaña al percance.

El autobús de Transportes Navarrete se incrustó en la parte trasera del camión materialista en el km 163 a la altura de San Juan del Río. rotativo.com.mx

Las autoridades de tránsito y personal de Movilidad Querétaro implementaron operativos de canalización vehicular para mitigar el congestionamiento. Conductores que transitaban por la zona reportaron filas de varios kilómetros en el sentido sur a norte, particularmente durante las horas en que los cuerpos de emergencia permanecieron en el sitio realizando las maniobras de rescate y retiro de las unidades.

El autobús de Transportes Navarrete se incrustó en la parte trasera del camión materialista en el km 163 a la altura de San Juan del Río. rotativo.com.mx

¿Cuál es el estado de salud del operador del autobús accidentado en San Juan del Río?

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado un reporte detallado sobre el estado de salud del operador hospitalizado.

Se espera que en las próximas horas la empresa Transportes Navarrete o las autoridades correspondientes emitan información sobre la condición médica del conductor y los avances en la investigación para determinar las causas del choque en el kilómetro 163 de la autopista México-Querétaro.