El hallazgo del cuerpo ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando agentes de la Policía de Investigación del Delito adscritos a la Unidad de Pedro Escobedo localizaron a la víctima sin vida al exterior de su domicilio con lesiones por arma de fuego.

A partir de ese momento, la Fiscalía desplegó diligencias periciales, policiales y ministeriales que permitieron establecer líneas de investigación en menos de 24 horas. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades.

Al día siguiente, el 14 de marzo, se ejecutaron cuatro cateos simultáneos en los municipios de Corregidora y Querétaro —uno de ellos en la colonia Villas de Santiago— bajo la estrategia Sinergia por Querétaro.

Elementos de seguridad durante uno de los cateos realizados en Corregidora y Querétaro el 14 de marzo.

En los operativos participaron la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y policías municipales de Querétaro y Corregidora.

Durante las diligencias se aseguraron armas de fuego largas y cortas, cartuchos útiles, dos granadas y dos vehículos vinculados con los imputados, precisó la dependencia.

Vinculan a proceso a los cuatro imputados por homicidio en Pedro Escobedo

El 15 de marzo se cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión. Un día después, durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los cuatro detenidos por homicidio calificado. A uno de ellos se le sumó la vinculación por robo calificado.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva a los cuatro imputados y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, con el objetivo de fortalecer la carpeta.

¿Qué es la estrategia Sinergia por Querétaro?

La estrategia Sinergia es un mecanismo de coordinación operativa entre la Fiscalía estatal, corporaciones federales y policías municipales de Querétaro que permite ejecutar acciones simultáneas —como cateos y detenciones— en distintos puntos del estado.

En este caso, la colaboración de la Policía Estatal resultó clave para la localización de los domicilios.

La Fiscalía General del Estado indicó que continuará con las investigaciones para el esclarecimiento total de los hechos. Al momento de la publicación, no se han dado a conocer más detalles sobre el móvil del crimen ni posibles vínculos entre los imputados.