Querétaro, 17 de marzo de 2026. —Más de dos mil productores rurales del municipio de Querétaro recibirán apoyos por un monto conjunto de 9.2 millones de pesos a través de dos programas de fomento agropecuario, en respuesta al recorte de recursos federales al sector.
La cifra representa el presupuesto más alto alcanzado históricamente por estos programas municipalizados y triplica la inversión de administraciones anteriores en esta materia.
Los apoyos al campo en el municipio de Querétaro se canalizan mediante dos esquemas diferenciados. El programa Contigo en Concurrencia para la Productividad Rural opera con una bolsa tripartita: 3 millones de pesos de origen estatal, 3 millones municipales y 3.2 millones aportados por los propios beneficiarios.
Alcanza a mil 50 productores con entrega de implementos agrícolas y forrajeros, herramientas, material genético y vegetativo, estufas ecológicas, molinos de nixtamal y tinacos cisterna.
La cobertura se concentra en comunidades de Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto.
El segundo programa, Maíz para Consumo Humano, dispersa 448.8 toneladas de maíz en grano entre mil 274 beneficiarios para garantizar materia prima durante al menos cuatro meses destinada a la producción de tortilla.
La cobertura abarca más de dos mil 992 hectáreas de temporal, con foco en la seguridad alimentaria de hogares rurales.
Mil 274 beneficiarios recibirán 448.8 toneladas de maíz en grano para garantizar la producción de tortilla durante al menos cuatro meses. rotativo.com.mx
"Nunca se había dado una cifra tan alta haciendo equipo ustedes y nosotros para beneficiar al campo ante la enorme pérdida de apoyos de programas al campo a nivel federal", señaló el presidente municipal Felifer Macías durante el acto de entrega.
Bolsa tripartita cubre a productores de temporal en Querétaro
Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado, destacó la convergencia entre la administración estatal y el municipio como factor que hace posible mantener la cobertura de productores pequeños pese a la reducción de recursos provenientes del gobierno federal.
¿Qué productores pueden acceder a los apoyos del municipio de Querétaro?
Los programas priorizan a pequeños productores de temporal en el municipio, particularmente en las comunidades de Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto.
Los beneficiarios del esquema de maíz reciben el grano directamente para uso en la elaboración de tortilla, no para comercialización, lo que orienta el apoyo hacia la autosuficiencia alimentaria familiar.
Hasta el momento, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal no ha emitido postura sobre la reducción de programas dirigidos al campo en el municipio de Querétaro ni sobre los mecanismos de sustitución implementados por los gobiernos estatal y municipal.