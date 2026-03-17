Municipio de Querétaro triplica presupuesto al campo ante recorte federal

Municipio conjunta bolsa tripartita de 9.2 millones para beneficiar a productores rurales.

Entrega de apoyos agropecuarios a productores rurales del municipio de Querétaro durante programa de concurrencia productiva 2026

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante la entrega de apoyos a productores rurales en el marco del programa Contigo en Concurrencia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de marzo de 2026. —Más de dos mil productores rurales del municipio de Querétaro recibirán apoyos por un monto conjunto de 9.2 millones de pesos a través de dos programas de fomento agropecuario, en respuesta al recorte de recursos federales al sector.

La cifra representa el presupuesto más alto alcanzado históricamente por estos programas municipalizados y triplica la inversión de administraciones anteriores en esta materia.

Los apoyos al campo en el municipio de Querétaro se canalizan mediante dos esquemas diferenciados. El programa Contigo en Concurrencia para la Productividad Rural opera con una bolsa tripartita: 3 millones de pesos de origen estatal, 3 millones municipales y 3.2 millones aportados por los propios beneficiarios.

Alcanza a mil 50 productores con entrega de implementos agrícolas y forrajeros, herramientas, material genético y vegetativo, estufas ecológicas, molinos de nixtamal y tinacos cisterna.

La cobertura se concentra en comunidades de Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto.

El segundo programa, Maíz para Consumo Humano, dispersa 448.8 toneladas de maíz en grano entre mil 274 beneficiarios para garantizar materia prima durante al menos cuatro meses destinada a la producción de tortilla.

La cobertura abarca más de dos mil 992 hectáreas de temporal, con foco en la seguridad alimentaria de hogares rurales.

Entrega de apoyos agropecuarios a productores rurales del municipio de Quer\u00e9taro durante programa de concurrencia productiva 2026 Mil 274 beneficiarios recibirán 448.8 toneladas de maíz en grano para garantizar la producción de tortilla durante al menos cuatro meses. rotativo.com.mx

"Nunca se había dado una cifra tan alta haciendo equipo ustedes y nosotros para beneficiar al campo ante la enorme pérdida de apoyos de programas al campo a nivel federal", señaló el presidente municipal Felifer Macías durante el acto de entrega.

Bolsa tripartita cubre a productores de temporal en Querétaro

Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado, destacó la convergencia entre la administración estatal y el municipio como factor que hace posible mantener la cobertura de productores pequeños pese a la reducción de recursos provenientes del gobierno federal.

¿Qué productores pueden acceder a los apoyos del municipio de Querétaro?

Los programas priorizan a pequeños productores de temporal en el municipio, particularmente en las comunidades de Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto.

Los beneficiarios del esquema de maíz reciben el grano directamente para uso en la elaboración de tortilla, no para comercialización, lo que orienta el apoyo hacia la autosuficiencia alimentaria familiar.

Hasta el momento, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal no ha emitido postura sobre la reducción de programas dirigidos al campo en el municipio de Querétaro ni sobre los mecanismos de sustitución implementados por los gobiernos estatal y municipal.

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