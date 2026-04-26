EEUU, 25 de abril de 2026. —Cinco a ocho detonaciones cimbraron la cena de corresponsales de la Casa Blanca este sábado por la noche y obligaron al Servicio Secreto a evacuar de emergencia al presidente Donald Trump, a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente JD Vance del Hotel Washington Hilton. Un sospechoso fue detenido en la zona de control del salón de banquetes y los reportes preliminares no registran heridos. El presidente fue trasladado de inmediato a la Casa Blanca.
Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, confirmó la detención en un comunicado donde precisó que las autoridades investigan un "incidente con disparos" cerca del magnetómetro del área de monitores de la gala. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado motivaciones del presunto agresor, identidad ni si actuó solo. La asistencia de Trump a la cena anual era especialmente esperada por tratarse de su primera vez como presidente en su segundo mandato y por la tensa relación que mantiene con la prensa estadounidense, que lo llevó a ausentarse del evento durante todo su primer periodo.
Equipos tácticos con armas desenfundadas tomaron posición sobre el escenario donde minutos antes había estado sentado el mandatario, mientras cientos de invitados, periodistas y celebridades se tiraban al suelo bajo las mesas. El veterano periodista Wolf Blitzer, de CNN, narró que estaba en el pasillo cercano al salón principal cuando empezaron los disparos: "De repente un tipo con un arma, era un arma muy, muy seria, empieza a disparar, y yo casualmente estaba a unos pocos pies de él mientras disparaba". Blitzer fue derribado al piso por un agente y trasladado a un baño junto con otros 15 hombres mientras se aseguraba el área.
El incidente recuerda otro episodio crítico para la seguridad presidencial en el mismo recinto: el 30 de marzo de 1981, John Hinckley Jr. baleó al presidente Ronald Reagan a la salida del Washington Hilton, con saldo de un pulmón perforado y hemorragia interna grave. La proximidad geográfica de ambos hechos dentro del mismo edificio ya alimenta cuestionamientos sobre los protocolos de acceso y revisión en eventos donde concurren altos mandos del gobierno estadounidense, entre ellos el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio, quienes también fueron evacuados.
Desde Truth Social, Trump felicitó a las fuerzas del orden y adelantó que la velada se reprogramará en un plazo de 30 días. "El tirador ha sido detenido y he recomendado que el espectáculo continúe, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden", escribió. El episodio se suma a un año en el que Rotativo ha documentado la presión de Trump por desplegar tropas estadounidenses en México contra los cárteles del fentanilo, exigencia que la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado de forma categórica al sostener que no se acepta intervención militar de ningún gobierno extranjero. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca informó que el evento se reprogramará, sin precisar fecha. Hasta el momento, el Servicio Secreto no ha dado a conocer la identidad del detenido ni el calibre del arma asegurada.