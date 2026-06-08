Detienen a dos tras cateo por narcomenudeo en San Pedro Mártir

El operativo sobre calle Magnolias derivó en el aseguramiento de droga en múltiples dosis y de un inmueble vinculado a la investigación.

Personal ministerial y policial asegura indicios durante un cateo por narcomenudeo en la colonia San Pedro Mártir, en Querétaro.

El operativo sobre calle Magnolias derivó en la detención de dos personas y el aseguramiento de múltiples dosis de droga.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó un cateo en dos inmuebles de la colonia San Pedro Mártir, en el municipio de Querétaro, como parte de una investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

La diligencia se concentró en un domicilio y un predio ubicados sobre calle Magnolias. Ahí, personal ministerial, policial y pericial aseguró diversos indicios con características similares a narcóticos: envoltorios y bolsas con sustancia granulada y cristalina, polvo blanco y hierba verde seca presumiblemente marihuana, repartidos en múltiples dosis.

El operativo dejó dos personas detenidas, droga dosificada bajo resguardo y un inmueble asegurado para la carpeta de investigación. De acuerdo con la dependencia, el sitio presuntamente funcionaba como punto de venta al menudeo.


Personal ministerial y policial asegura indicios durante un cateo por narcomenudeo en la colonia San Pedro M\u00e1rtir, en Quer\u00e9taro. Elementos ministeriales, policiales y periciales aseguraron narcóticos durante el cateo de dos inmuebles en la colonia San Pedro Mártir rotativo.com.mx

¿Quiénes fueron detenidos en el cateo de San Pedro Mártir?

Las personas aseguradas durante la intervención fueron identificadas como Guadalupe "N" y Jonathan "N", quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para que se defina su situación jurídica.

En la acción intervinieron elementos de la Policía de Investigación del Delito y personal ministerial de la Fiscalía, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Ese esquema interinstitucional repite la mecánica de los cateos simultáneos que la dependencia ha sostenido en la zona metropolitana.

Al concluir la diligencia, uno de los dos inmuebles quedó asegurado como parte de la carpeta correspondiente, mientras el segundo fue procesado por los peritos en busca de más indicios.

Personal ministerial y policial asegura indicios durante un cateo por narcomenudeo en la colonia San Pedro M\u00e1rtir, en Quer\u00e9taro. Elementos ministeriales, policiales y periciales aseguraron narcóticos durante el cateo de dos inmuebles en la colonia San Pedro Mártir rotativo.com.mx

El procedimiento se inscribe en una estrategia sostenida contra el narcomenudeo en Tolimán y otros municipios del estado, donde la Fiscalía ha desplegado el operativo Sinergia para intervenir puntos de distribución a partir de denuncias e investigaciones previas.

La Fiscalía estatal informó que continuará con las diligencias y los actos de investigación necesarios para integrar la carpeta y esclarecer los hechos.

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