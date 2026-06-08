Querétaro, 8 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó un cateo en dos inmuebles de la colonia San Pedro Mártir, en el municipio de Querétaro, como parte de una investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
La diligencia se concentró en un domicilio y un predio ubicados sobre calle Magnolias. Ahí, personal ministerial, policial y pericial aseguró diversos indicios con características similares a narcóticos: envoltorios y bolsas con sustancia granulada y cristalina, polvo blanco y hierba verde seca presumiblemente marihuana, repartidos en múltiples dosis.
El operativo dejó dos personas detenidas, droga dosificada bajo resguardo y un inmueble asegurado para la carpeta de investigación. De acuerdo con la dependencia, el sitio presuntamente funcionaba como punto de venta al menudeo.
Elementos ministeriales, policiales y periciales aseguraron narcóticos durante el cateo de dos inmuebles en la colonia San Pedro Mártir rotativo.com.mx
¿Quiénes fueron detenidos en el cateo de San Pedro Mártir?
Las personas aseguradas durante la intervención fueron identificadas como Guadalupe "N" y Jonathan "N", quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para que se defina su situación jurídica.
En la acción intervinieron elementos de la Policía de Investigación del Delito y personal ministerial de la Fiscalía, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Ese esquema interinstitucional repite la mecánica de los cateos simultáneos que la dependencia ha sostenido en la zona metropolitana.
Al concluir la diligencia, uno de los dos inmuebles quedó asegurado como parte de la carpeta correspondiente, mientras el segundo fue procesado por los peritos en busca de más indicios.
Elementos ministeriales, policiales y periciales aseguraron narcóticos durante el cateo de dos inmuebles en la colonia San Pedro Mártir rotativo.com.mx
El procedimiento se inscribe en una estrategia sostenida contra el narcomenudeo en Tolimán y otros municipios del estado, donde la Fiscalía ha desplegado el operativo Sinergia para intervenir puntos de distribución a partir de denuncias e investigaciones previas.
La Fiscalía estatal informó que continuará con las diligencias y los actos de investigación necesarios para integrar la carpeta y esclarecer los hechos.