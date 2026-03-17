Hospital General de San Juan del Río atiende hasta 3 mil partos al año

Hospital General de San Juan del Río atiende hasta 3 mil partos al año y da alojamiento a embarazadas de comunidades lejanas.

Hospital General de San Juan del Río donde se atienden hasta 3 mil nacimientos al año con cobertura regional

Un espacio de alojamiento permite a embarazadas de comunidades lejanas permanecer cerca del hospital.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. — Entre 2 mil 500 y 3 mil nacimientos se atienden cada año en el Hospital General de San Juan del Río, una cifra que refleja el papel regional del nosocomio como polo de atención para población sin seguridad social proveniente de municipios como Amealco, Pedro Escobedo y localidades rurales de la zona sur del estado.

La secretaria de Salud de Querétaro, Martina Pérez Rendón, detalló que el hospital cuenta con especialistas y pediatras que permiten resolver complicaciones durante el parto, algo que las unidades de primer nivel no pueden garantizar.

Desde el año 2000, indicó, se impulsó que los nacimientos se atiendan en hospitales con mayor capacidad resolutiva.

"Aunque es una etapa fisiológica, se puede complicar en el último momento", señaló Pérez Rendón. Agregó que en una unidad hospitalaria es posible ofrecer atención adecuada tanto para la madre como para el recién nacido.

Hospital General de San Juan del R\u00edo donde se atienden hasta 3 mil nacimientos al a\u00f1o con cobertura regional El nosocomio recibe pacientes de Amealco, Pedro Escobedo y comunidades rurales de la zona sur del estado. rotativo.com.mx

En coordinación con la Federación de Colegios de Profesionistas de San Juan del Río, el hospital habilitó un espacio de alojamiento para mujeres embarazadas de comunidades lejanas. Ahí reciben hospedaje, alimentos y condiciones para descansar sin tener que trasladarse diariamente.

Caso de madre de Amealco evidencia la necesidad regional

La funcionaria mencionó el caso de una mujer originaria de Amealco que lleva más de un mes alojada en el espacio habilitado porque su bebé nació prematuro y permanece hospitalizado. Sin ese apoyo, la paciente tendría que recorrer más de 60 kilómetros cada día para estar cerca de su hijo.

Sobre la posibilidad de construir una Posada AME en San Juan del Río —albergues para familiares de pacientes que existen en otras ciudades del país—, Pérez Rendón informó que hay un proyecto y un terreno disponible, pero no se tiene prevista inversión a corto plazo. La concreción depende de financiamiento federal o estatal que aún no se ha autorizado.

La capacidad actual del Hospital General permite cubrir la demanda de la población sin seguridad social, aunque Pérez Rendón reconoció que se trabaja con estados vecinos para estabilizar y referir pacientes de urgencia que llegan de otras entidades.

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