Hospital General de San Juan del Río atiende hasta 3 mil partos al año y da alojamiento a embarazadas de comunidades lejanas.

San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. — Entre 2 mil 500 y 3 mil nacimientos se atienden cada año en el Hospital General de San Juan del Río, una cifra que refleja el papel regional del nosocomio como polo de atención para población sin seguridad social proveniente de municipios como Amealco, Pedro Escobedo y localidades rurales de la zona sur del estado.
La secretaria de Salud de Querétaro, Martina Pérez Rendón, detalló que el hospital cuenta con especialistas y pediatras que permiten resolver complicaciones durante el parto, algo que las unidades de primer nivel no pueden garantizar.
Desde el año 2000, indicó, se impulsó que los nacimientos se atiendan en hospitales con mayor capacidad resolutiva.
"Aunque es una etapa fisiológica, se puede complicar en el último momento", señaló Pérez Rendón. Agregó que en una unidad hospitalaria es posible ofrecer atención adecuada tanto para la madre como para el recién nacido.
El nosocomio recibe pacientes de Amealco, Pedro Escobedo y comunidades rurales de la zona sur del estado. rotativo.com.mx
En coordinación con la Federación de Colegios de Profesionistas de San Juan del Río, el hospital habilitó un espacio de alojamiento para mujeres embarazadas de comunidades lejanas. Ahí reciben hospedaje, alimentos y condiciones para descansar sin tener que trasladarse diariamente.
Caso de madre de Amealco evidencia la necesidad regional
La funcionaria mencionó el caso de una mujer originaria de Amealco que lleva más de un mes alojada en el espacio habilitado porque su bebé nació prematuro y permanece hospitalizado. Sin ese apoyo, la paciente tendría que recorrer más de 60 kilómetros cada día para estar cerca de su hijo.
Sobre la posibilidad de construir una Posada AME en San Juan del Río —albergues para familiares de pacientes que existen en otras ciudades del país—, Pérez Rendón informó que hay un proyecto y un terreno disponible, pero no se tiene prevista inversión a corto plazo. La concreción depende de financiamiento federal o estatal que aún no se ha autorizado.
La capacidad actual del Hospital General permite cubrir la demanda de la población sin seguridad social, aunque Pérez Rendón reconoció que se trabaja con estados vecinos para estabilizar y referir pacientes de urgencia que llegan de otras entidades.