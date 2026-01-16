IMSS Querétaro realizó mil 612 cirugías de catarata en 2025

El Instituto desarrolló nueve jornadas quirúrgicas oftalmológicas en unidades médicas del estado como parte de la Estrategia Nacional "2-30-100" para reducir rezago en procedimientos.

Director Edgar Leonardo Sotelo Real presenta resultados de jornadas quirúrgicas de catarata del IMSS en Querétaro

Director Edgar Leonardo Sotelo Real presenta resultados de jornadas quirúrgicas de catarata del IMSS en Querétaro.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 16, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 16 de enero de 2026. — El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro reforzó la atención médica especializada durante 2025 mediante la realización de mil 612 cirugías de catarata a través de nueve Jornadas Quirúrgicas Oftalmológicas desarrolladas en unidades médicas de Querétaro, como parte de la Estrategia Nacional "2-30-100", informó el director de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), Edgar Leonardo Sotelo Real.

Las acciones permitieron ampliar la recuperación visual de personas derechohabientes que enfrentaban disminución progresiva de la vista, facilitando su reincorporación a actividades cotidianas, laborales y sociales. El programa beneficia directamente a pacientes con mayor autonomía y mejor calidad de vida, explicó el funcionario.

El director detalló que la catarata es una de las principales causas de pérdida visual reversible, al tratarse de una opacidad del cristalino que dificulta la entrada de luz al ojo.

Este padecimiento se presenta con mayor frecuencia en personas adultas mayores y en pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, lo que hace prioritaria su atención oportuna.

Las jornadas quirúrgicas forman parte de un esfuerzo institucional para disminuir el rezago en procedimientos oftalmológicos, optimizar tiempos de espera y fortalecer la capacidad resolutiva del IMSS, alineándose a la meta nacional de alcanzar dos millones de cirugías establecida en la Estrategia "2-30-100", precisó Sotelo Real.

El Seguro Social destacó que este modelo de atención permite concentrar recursos humanos y tecnológicos en periodos específicos, lo que incrementa la productividad quirúrgica sin afectar la calidad de los servicios.

El programa garantiza seguimiento médico antes y después de cada intervención para asegurar recuperación exitosa de los pacientes operados.

gobiernosaludimss

Reciente

Sector manufacturero en Querétaro. Las industrias manufactureras registraron un crecimiento marginal del 1.0 por ciento en septiembre.
Editorial

Actividad industrial cae 3.9% en Querétaro durante septiembre

El sector construcción registró una caída del 24.4 por ciento en septiembre de 2025, mientras que la generación de energía eléctrica creció 19.5 por ciento, según datos del INEGI.

Autobuses del sistema Qrobús en operación durante noviembre 2025 en Querétaro
Querétaro capital

Qrobús registra crecimiento del 17.2% en pasajeros durante noviembre

El sistema de transporte urbano Qrobús transportó 600 mil pasajeros en noviembre de 2025, el mayor crecimiento entre las nueve ciudades monitoreadas por el INEGI.

Operativo de la Policía de Investigación del Delito en Querétaro. La dependencia realizó las diligencias del caso de robo calificado.
San Juan del Río

Sentencian a Brian "N" a 5 años de prisión en San Juan del Río

Brian "N" fue condenado por despojar con arma de fuego a una pareja de su camioneta en septiembre de 2023 en la colonia Vista Hermosa.

Víctor Hugo Rodríguez presidente Canacintra San Juan del Río será ratificado en sesión anual 27 enero 2026.
San Juan del Río

Canacintra San Juan del Río ratificará presidente el 27 de enero

El organismo empresarial presentará resultados de gestión 2025 y plan de trabajo 2026 durante sesión anual que ratificará al ingeniero Víctor Hugo Rodríguez como presidente del Consejo.