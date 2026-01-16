Querétaro, 16 de enero de 2026. — El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro reforzó la atención médica especializada durante 2025 mediante la realización de mil 612 cirugías de catarata a través de nueve Jornadas Quirúrgicas Oftalmológicas desarrolladas en unidades médicas de Querétaro, como parte de la Estrategia Nacional "2-30-100", informó el director de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), Edgar Leonardo Sotelo Real.

Las acciones permitieron ampliar la recuperación visual de personas derechohabientes que enfrentaban disminución progresiva de la vista, facilitando su reincorporación a actividades cotidianas, laborales y sociales. El programa beneficia directamente a pacientes con mayor autonomía y mejor calidad de vida, explicó el funcionario.

El director detalló que la catarata es una de las principales causas de pérdida visual reversible, al tratarse de una opacidad del cristalino que dificulta la entrada de luz al ojo.

Este padecimiento se presenta con mayor frecuencia en personas adultas mayores y en pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, lo que hace prioritaria su atención oportuna.

Las jornadas quirúrgicas forman parte de un esfuerzo institucional para disminuir el rezago en procedimientos oftalmológicos, optimizar tiempos de espera y fortalecer la capacidad resolutiva del IMSS, alineándose a la meta nacional de alcanzar dos millones de cirugías establecida en la Estrategia "2-30-100", precisó Sotelo Real.

El Seguro Social destacó que este modelo de atención permite concentrar recursos humanos y tecnológicos en periodos específicos, lo que incrementa la productividad quirúrgica sin afectar la calidad de los servicios.

El programa garantiza seguimiento médico antes y después de cada intervención para asegurar recuperación exitosa de los pacientes operados.