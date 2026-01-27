México, 26 de enero de 2026. — La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua firmaron un convenio de colaboración para integrar un padrón agrícola de subsidios energéticos mediante el intercambio recíproco y periódico de bases de datos.
El registro único permitirá regularizar concesiones de agua, fortalecer el suministro de energía eléctrica y garantizar la aplicación correcta del Programa Especial de Energía para el Campo, cuyo plazo de inscripción y reinscripción vence el 28 de abril de 2026, informó la dependencia federal.
La integración de información de las tres instituciones busca consolidar un padrón general actualizado de usuarios que facilite la planeación, supervisión y ejecución de políticas públicas orientadas al uso eficiente del agua y la energía en actividades agrícolas.
El convenio priorizará los sistemas de bombeo y rebombeo para riego, que representan el mayor consumo energético en el sector primario mexicano.
Productores de Querétaro que utilizan sistemas de bombeo para riego podrán beneficiarse del programa de energía para uso agrícola mediante tarifas de estímulo en el consumo eléctrico.
La entidad cuenta con aproximadamente 12 mil hectáreas bajo riego tecnificado que requieren suministro energético para operaciones de bombeo, según datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal.
Programa de subsidios energéticos actualiza registro de usuarios agrícolas en México
Las dependencias acordaron actualizar la información de manera trimestral y establecer programas anuales de revisión del padrón.
El mecanismo garantizará la confidencialidad y protección de datos personales conforme a la normatividad en materia de transparencia, precisó AGRICULTURA en el comunicado.
El convenio también permitirá fortalecer la correcta aplicación del PEUA, a través del cual las y los productores acceden a tarifas de estímulo que contribuyen a rentabilizar sus actividades.
Las tres instituciones reiteraron el llamado para inscribirse o reinscribirse antes del 28 de abril con el fin de mantener los beneficios del subsidio a la cuota energética.
La estrategia forma parte del compromiso del Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para mejorar la atención a usuarios del sector agrícola y fortalecer la gestión de recursos hídricos y energéticos en favor del desarrollo del campo mexicano.