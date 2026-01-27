Convenio tripartito regularizará concesiones de agua y energía para productores

El convenio entre AGRICULTURA, CFE y Conagua establecerá intercambio de bases de datos para actualizar registros de usuarios agrícolas con revisiones trimestrales y aplicación de subsidios del PEUA hasta el 28 de abril de 2026.

Convenio tripartito integra padrón de productores agrícolas para subsidios energéticos en México

Secretaría de Agricultura, CFE y Conagua firman convenio para crear registro único de usuarios agrícolas en México

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 26, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

México, 26 de enero de 2026. — La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua firmaron un convenio de colaboración para integrar un padrón agrícola de subsidios energéticos mediante el intercambio recíproco y periódico de bases de datos.

El registro único permitirá regularizar concesiones de agua, fortalecer el suministro de energía eléctrica y garantizar la aplicación correcta del Programa Especial de Energía para el Campo, cuyo plazo de inscripción y reinscripción vence el 28 de abril de 2026, informó la dependencia federal.

La integración de información de las tres instituciones busca consolidar un padrón general actualizado de usuarios que facilite la planeación, supervisión y ejecución de políticas públicas orientadas al uso eficiente del agua y la energía en actividades agrícolas.

El convenio priorizará los sistemas de bombeo y rebombeo para riego, que representan el mayor consumo energético en el sector primario mexicano.

Productores de Querétaro que utilizan sistemas de bombeo para riego podrán beneficiarse del programa de energía para uso agrícola mediante tarifas de estímulo en el consumo eléctrico.

Convenio tripartito integra padr\u00f3n de productores agr\u00edcolas para subsidios energ\u00e9ticos en M\u00e9xico Secretaría de Agricultura, CFE y Conagua firman convenio para crear registro único de usuarios agrícolas en México. rotativo.com.mx

La entidad cuenta con aproximadamente 12 mil hectáreas bajo riego tecnificado que requieren suministro energético para operaciones de bombeo, según datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal.

Programa de subsidios energéticos actualiza registro de usuarios agrícolas en México

Las dependencias acordaron actualizar la información de manera trimestral y establecer programas anuales de revisión del padrón.

El mecanismo garantizará la confidencialidad y protección de datos personales conforme a la normatividad en materia de transparencia, precisó AGRICULTURA en el comunicado.

El convenio también permitirá fortalecer la correcta aplicación del PEUA, a través del cual las y los productores acceden a tarifas de estímulo que contribuyen a rentabilizar sus actividades.

Las tres instituciones reiteraron el llamado para inscribirse o reinscribirse antes del 28 de abril con el fin de mantener los beneficios del subsidio a la cuota energética.

La estrategia forma parte del compromiso del Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para mejorar la atención a usuarios del sector agrícola y fortalecer la gestión de recursos hídricos y energéticos en favor del desarrollo del campo mexicano.

gobiernoagriculturaenergiaproductores

Reciente

Justicia por tentativa de feminicidio en Santiago Pinotepa Nacional Oaxaca tras ataque con fuego
México

Vinculan a proceso a hombre por prenderle fuego a su pareja en Oaxaca

Un juez dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva contra I.A.G.L. por rociar gasolina a su pareja y prenderle fuego el 27 de diciembre en Santiago Pinotepa Nacional causando lesiones graves que pusieron en peligro su vida.

Operativo de seguridad en Culiacán asegura armas de alto calibre y vehículo robado tras ataque
México

Aseguran armas y vehículo tras ataque a policías en Culiacán

Un operativo interinstitucional aseguró dos carabinas M4, un fusil AK-47, tres cargadores, 60 cartuchos y un vehículo con reporte de robo tras ataque armado contra policías estatales en Culiacán.

Gráfica de balanza comercial de México muestra superávit de 771 millones de dólares en 2025
México

México cierra 2025 con superávit comercial de 771 mdd

La balanza comercial registró superávit de 771 millones de dólares en 2025 tras revertir el déficit de 18 mil 541 millones observado en 2024, impulsado por productos no petroleros.

Datos estadísticos de exportaciones de México en diciembre 2025 con crecimiento de 17.2 por ciento
Noticias

Exportaciones de México crecen 17.2% en diciembre de 2025

Las exportaciones totales alcanzaron 60 mil 651 millones de dólares en diciembre con incremento de 17.2 por ciento respecto al mismo mes de 2024, impulsadas por manufactura no automotriz.