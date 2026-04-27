Más de cinco mil 400 mujeres capacitadas y dos módulos psicojurídicos nuevos en Querétaro capital

Municipio de Querétaro capacita a cinco mil mujeres y planea dos centros psicojurídicos adicionales este año.

Bety León Sotelo, titular de la Secretaría de las Mujeres del municipio de Querétaro, durante presentación de avances del programa de atención a mujeres 2026

Bety León Sotelo, titular de la Secretaría de las Mujeres de Querétaro capital, durante el informe de avances del programa municipal de atención a mujeres.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de abril de 2026. — Dos módulos adicionales de atención psicojurídica gratuita se abrirán en el municipio de Querétaro antes de que concluya 2026, con lo que la capital del estado sumará cinco puntos de atención especializada para mujeres que enfrentan violencia, informó la Secretaría de las Mujeres del ayuntamiento.

La dependencia también reportó que el Centro de Empoderamiento ha capacitado a más de cinco mil 400 mujeres mediante cursos y talleres orientados a mejorar su situación socioeconómica desde el inicio de la administración de Felifer Macías.

La titular de la secretaría, Bety León Sotelo, precisó que ya operan módulos psicojurídicos en las delegaciones Felipe Carrillo Puerto, Epigmenio González y Centro Histórico, aunque hasta ahora la dependencia no ha informado en qué zonas se instalarán los dos espacios adicionales.

Los módulos ofrecen atención psicológica y jurídica gratuita, un esquema que acumuló un mil 661 atenciones entre octubre de 2024 y febrero de 2026, con la violencia psicológica como la forma de agresión más frecuente, concentrando el 96 por ciento de los casos.

Bety Le\u00f3n Sotelo, titular de la Secretar\u00eda de las Mujeres del municipio de Quer\u00e9taro, durante presentaci\u00f3n de avances del programa de atenci\u00f3n a mujeres 2026 Bety León Sotelo, titular de la Secretaría de las Mujeres de Querétaro capital, durante el informe de avances del programa municipal de atención a mujeres. rotativo.com.mx

"Estamos por aperturar dos módulos adicionales. Los próximos días se estará mencionando cuáles son las delegaciones que contarán también con este servicio de atención gratuita en ambos temas, tanto en atención psicológica como en atención jurídica", señaló León Sotelo.

Paralelo a la cobertura contra la violencia, la dependencia reforzó el eje de autonomía económica. La funcionaria indicó que el Centro de Empoderamiento incorpora ahora círculos de emprendimiento que integran contenidos psicoemocionales, activación física y jornadas de salud como antesala a la capacitación técnica en oficios.

A esta ruta se suma un esquema de círculos de empoderamiento con tres sesiones psicoemocionales, tres capacitaciones en un oficio específico y una jornada de salud, diseñado para dar seguimiento a mujeres que ya transitan por el programa.

El centro reestructuró su modelo de atención en abril de 2026 para dividir la oferta en dos rutas: una orientada al emprendimiento y otra al fortalecimiento personal integral.


Bety Le\u00f3n Sotelo, titular de la Secretar\u00eda de las Mujeres del municipio de Quer\u00e9taro, durante presentaci\u00f3n de avances del programa de atenci\u00f3n a mujeres 2026 El Centro de Empoderamiento del municipio de Querétaro ha capacitado a más de cinco mil 400 mujeres en cursos y talleres socioeconómicos desde el inicio de la administración. rotativo.com.mx

Escuela y ludotecas, parte del esquema municipal en Querétaro

La Universidad de las Mujeres mantiene su oferta de estudios de bachillerato, licenciatura y posgrado, con ludotecas disponibles para las hijas e hijos de las estudiantes durante sus horarios de formación. La dependencia no precisó la matrícula actual ni el número de mujeres activas en ese programa al momento de este informe.

¿Dónde quedan los dos nuevos módulos psicojurídicos en Querétaro?

La secretaria anticipó que las dos delegaciones que recibirán los nuevos centros se darán a conocer en los próximos días. La municipalidad no precisó la fecha de apertura ni el presupuesto destinado a su instalación y operación.

secretaria de la mujergobiernomujer

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