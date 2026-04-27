Querétaro, 27 de abril de 2026. — Dos módulos adicionales de atención psicojurídica gratuita se abrirán en el municipio de Querétaro antes de que concluya 2026, con lo que la capital del estado sumará cinco puntos de atención especializada para mujeres que enfrentan violencia, informó la Secretaría de las Mujeres del ayuntamiento.
La dependencia también reportó que el Centro de Empoderamiento ha capacitado a más de cinco mil 400 mujeres mediante cursos y talleres orientados a mejorar su situación socioeconómica desde el inicio de la administración de Felifer Macías.
La titular de la secretaría, Bety León Sotelo, precisó que ya operan módulos psicojurídicos en las delegaciones Felipe Carrillo Puerto, Epigmenio González y Centro Histórico, aunque hasta ahora la dependencia no ha informado en qué zonas se instalarán los dos espacios adicionales.
Los módulos ofrecen atención psicológica y jurídica gratuita, un esquema que acumuló un mil 661 atenciones entre octubre de 2024 y febrero de 2026, con la violencia psicológica como la forma de agresión más frecuente, concentrando el 96 por ciento de los casos.
Bety León Sotelo, titular de la Secretaría de las Mujeres de Querétaro capital, durante el informe de avances del programa municipal de atención a mujeres. rotativo.com.mx
"Estamos por aperturar dos módulos adicionales. Los próximos días se estará mencionando cuáles son las delegaciones que contarán también con este servicio de atención gratuita en ambos temas, tanto en atención psicológica como en atención jurídica", señaló León Sotelo.
Paralelo a la cobertura contra la violencia, la dependencia reforzó el eje de autonomía económica. La funcionaria indicó que el Centro de Empoderamiento incorpora ahora círculos de emprendimiento que integran contenidos psicoemocionales, activación física y jornadas de salud como antesala a la capacitación técnica en oficios.
A esta ruta se suma un esquema de círculos de empoderamiento con tres sesiones psicoemocionales, tres capacitaciones en un oficio específico y una jornada de salud, diseñado para dar seguimiento a mujeres que ya transitan por el programa.
El centro reestructuró su modelo de atención en abril de 2026 para dividir la oferta en dos rutas: una orientada al emprendimiento y otra al fortalecimiento personal integral.
El Centro de Empoderamiento del municipio de Querétaro ha capacitado a más de cinco mil 400 mujeres en cursos y talleres socioeconómicos desde el inicio de la administración. rotativo.com.mx
Escuela y ludotecas, parte del esquema municipal en Querétaro
La Universidad de las Mujeres mantiene su oferta de estudios de bachillerato, licenciatura y posgrado, con ludotecas disponibles para las hijas e hijos de las estudiantes durante sus horarios de formación. La dependencia no precisó la matrícula actual ni el número de mujeres activas en ese programa al momento de este informe.
¿Dónde quedan los dos nuevos módulos psicojurídicos en Querétaro?
La secretaria anticipó que las dos delegaciones que recibirán los nuevos centros se darán a conocer en los próximos días. La municipalidad no precisó la fecha de apertura ni el presupuesto destinado a su instalación y operación.