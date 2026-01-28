San Juan inaugura pozo en Lomas de Banthí el 4 de febrero

El gobierno municipal inaugurará el próximo martes un pozo con capacidad de 30 litros por segundo y tanque de 500 metros cúbicos en Lomas de Banthí para reforzar abasto en zona oriente.

Infraestructura hidráulica con pozo y tanque de almacenamiento para abasto de agua en zona oriente San Juan del Río

Infraestructura hidráulica con pozo y tanque de almacenamiento para abasto de agua en zona oriente San Juan del Río.

San Juan del Río, 28 de enero de 2026. —Un pozo con capacidad de 30 litros por segundo será inaugurado el próximo martes 4 de febrero en Lomas de Banthí. La infraestructura incluye tanque de almacenamiento de 500 metros cúbicos que reforzará el abasto de agua potable en zona oriente.

La Comisión Estatal de Aguas de Querétaro entregará la obra junto con el presidente municipal Roberto Cabrera, como parte del programa Agua Segura, informó Antonio Pérez Cabrera, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal.

La zona oriente creció poblacionalmente durante años sin ampliaciones en el sistema de abasto. Los pozos existentes datan de varias décadas y operan al límite de capacidad ante el incremento de habitantes. El nuevo pozo en Lomas de Banthí representa la primera expansión significativa que asegurará suministro continuo.

Tanque de 500 m³ garantizará abasto durante emergencias

Los 500 metros cúbicos almacenados permitirán mantener el servicio durante cortes de energía eléctrica o reparaciones de bombas. El tanque proporcionará margen operativo para que la población mantenga acceso al agua potable cuando el sistema requiera mantenimiento.

La infraestructura forma parte del programa Agua Segura que moderniza el sistema municipal mediante equipamiento de pozos, tanques y medidores con telemetría.

La tecnología de telemetría permite el control remoto de los pozos para optimizar la distribución según demanda en tiempo real. JAPAM coordina la implementación de macro medidores y micro medidores en todo el sistema que mejorará eficiencia operativa y reducirá pérdidas por fugas.

La inauguración del martes 4 de febrero marcará el inicio de operaciones que beneficiarán a miles de familias. El nuevo pozo complementa la red existente que enfrenta presión por el crecimiento urbano acelerado en zona oriente durante los últimos años.

