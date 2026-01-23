Zapopan, Jalisco, 23 de enero de 2026. - La Fiscalía de Jalisco capturó en Veracruz a Eduardo Salvador "N", presunto responsable del feminicidio de Astrid Noemí Cruz, de 37 años, y del asesinato de su hijo adolescente de 16 años, hechos ocurridos en marzo pasado en Zapopan.

En los mismos eventos resultó lesionada Isabella, hija menor de la víctima de nueve años, quien sufrió fractura de cráneo. La detención se concretó tras una investigación que sumó más de 100 diligencias y el análisis de 1,500 horas de video.

La vicefiscal para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Razón de Género y la Familia en Jalisco, Elizabeth Canales, detalló que la captura ocurrió en un centro comercial de la zona dorada de Veracruz.

El trabajo de investigación integró siete tomos documentales y contó con el apoyo de la Fiscalía de Veracruz para localizar al sospechoso.

"Inicialmente traíamos información de que se había ido al Estado de México, incluso al estado de Sinaloa, pero conforme fueron avanzando las investigaciones se pudo advertir que esta persona estaba viviendo en el estado de Veracruz", precisó la funcionaria.

Canales explicó que durante los operativos de búsqueda se documentó que Eduardo Salvador "N" utilizaba identidad falsa y había modificado su apariencia física para evadir a las autoridades.

La investigación reveló que el sospechoso monitoreaba constantemente medios de comunicación y publicaciones relacionadas con el caso, además de poseer conocimientos en tecnología que le permitían mantenerse oculto.

Traslado a Jalisco y situación jurídica tras feminicidio de Astrid en Zapopan

El detenido arribó a Guadalajara la noche del miércoles y fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Puente Grande, donde enfrenta el proceso legal por los hechos ocurridos en marzo pasado.

Francisco Armenta Acosta, expareja de Astrid y padre de las dos menores afectadas, manifestó alivio por la captura. "Yo sé que Dios hace justicia y será cuestión de tiempo.

Esperemos que se haga justicia bien, para que no vuelva a salir y no vuelva a dañar a otra gente", señaló el padre, quien también expresó su preocupación por la gravedad de la agresión contra menores de edad.

Armenta Acosta reveló que Isabella se recuperó favorablemente de las lesiones sufridas durante la agresión. "Está muy bien mi hija, es un milagro que esté bien.

Es muy fuerte, me dice: 'papá, qué bueno que se va a hacer justicia por mi hermano, por mi mamá'", indicó el padre, quien calificó la supervivencia de la menor como extraordinaria considerando la gravedad inicial de sus lesiones.

¿Cuántas diligencias realizó la Fiscalía para localizar al presunto feminicida de Astrid?

La Fiscalía de Jalisco ejecutó un operativo de búsqueda que incluyó más de 100 diligencias ministeriales distribuidas en múltiples entidades del país.

La investigación integró siete tomos de documentación probatoria y requirió el análisis exhaustivo de aproximadamente 1,500 horas de material videográfico proveniente de sistemas de videovigilancia pública y privada.

El caso del feminicidio de Astrid en Zapopan ocurrido en marzo se suma a las carpetas de investigación que la Fiscalía estatal mantiene activas en materia de violencia de género.

Las autoridades ministeriales continúan fortaleciendo protocolos de investigación y mecanismos de colaboración interestatal para la localización de personas con órdenes de aprehensión vigentes.

La detención de Eduardo Salvador "N" representa un avance en el proceso de acceso a la justicia para las víctimas del feminicidio y sus familiares, quienes durante diez meses mantuvieron la exigencia de esclarecimiento y sanción de los hechos violentos registrados en la zona metropolitana de Guadalajara.