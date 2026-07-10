San Juan del Río, 10 de julio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González adelantó que ya tiene noticias sobre el libramiento concesionado de San Juan del Río y que las dará a conocer pronto, durante una gira de trabajo por este municipio.
Cuestionado sobre el avance de las desafectaciones de predios, respondió que el proceso marcha bien, aunque evitó precisar un porcentaje: "No quisiera adelantarme", dijo.
El mandatario estatal reconoció el interés de los habitantes de la zona oriente por confirmar si contarán con esa vialidad, pero insistió en no anticipar detalles que no tenga asegurados. Señaló que el anuncio tendría que hacerse en una rueda de prensa y que esta debería realizarse en San Juan del Río.
El proyecto, que avanza en su fase de concesión, contempla 95 kilómetros desde la caseta de Palmillas hasta el Aeropuerto Internacional de Querétaro, con una inversión privada estimada en 5 mil 500 millones de pesos. La obra operará como vía de cuota alterna a la carretera federal 57, el corredor más saturado del país en el eje norte-sur.
En materia de lluvias, Kuri González descartó que este año se haya presentado una situación desbordada como la registrada en la temporada anterior.
Atribuyó la contención a las obras ejecutadas en el municipio desde el inicio de su administración, el 1 de octubre de 2021, en coordinación con el gobierno municipal, aunque llamó a no confiarse: "Se mitigan riesgos, mas no se quitan riesgos; siempre va a haber un riesgo", advirtió.
Detalló que ante cualquier señal de peligro operan de manera conjunta Protección Civil municipal y estatal, la Guardia Nacional, el Ejército, la Federación y el municipio.
La preparación local para esta temporada incluyó la limpieza del cauce del río San Juan, con un avance de 88 por ciento reportado en mayo.
Sobre una obra pendiente que involucra a comerciantes del municipio, el gobernador indicó que el diálogo continúa y que se les han presentado diferentes opciones, aunque admitió que, por los tiempos, su ejecución podría trasladarse al próximo año.