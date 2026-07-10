Kuri adelanta que dará noticias pronto del libramiento de San Juan del Río

El gobernador descartó afectaciones desbordadas por lluvias en el municipio y atribuyó la contención a las obras ejecutadas desde 2021.

Mauricio Kuri González habla desde un pódium con el escudo de Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri González ofrece declaraciones a medios. Adelantó que dará noticias pronto sobre el libramiento concesionado de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 10 de julio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González adelantó que ya tiene noticias sobre el libramiento concesionado de San Juan del Río y que las dará a conocer pronto, durante una gira de trabajo por este municipio.

Cuestionado sobre el avance de las desafectaciones de predios, respondió que el proceso marcha bien, aunque evitó precisar un porcentaje: "No quisiera adelantarme", dijo.

El mandatario estatal reconoció el interés de los habitantes de la zona oriente por confirmar si contarán con esa vialidad, pero insistió en no anticipar detalles que no tenga asegurados. Señaló que el anuncio tendría que hacerse en una rueda de prensa y que esta debería realizarse en San Juan del Río.

El proyecto, que avanza en su fase de concesión, contempla 95 kilómetros desde la caseta de Palmillas hasta el Aeropuerto Internacional de Querétaro, con una inversión privada estimada en 5 mil 500 millones de pesos. La obra operará como vía de cuota alterna a la carretera federal 57, el corredor más saturado del país en el eje norte-sur.

En materia de lluvias, Kuri González descartó que este año se haya presentado una situación desbordada como la registrada en la temporada anterior.

Atribuyó la contención a las obras ejecutadas en el municipio desde el inicio de su administración, el 1 de octubre de 2021, en coordinación con el gobierno municipal, aunque llamó a no confiarse: "Se mitigan riesgos, mas no se quitan riesgos; siempre va a haber un riesgo", advirtió.

Detalló que ante cualquier señal de peligro operan de manera conjunta Protección Civil municipal y estatal, la Guardia Nacional, el Ejército, la Federación y el municipio.

La preparación local para esta temporada incluyó la limpieza del cauce del río San Juan, con un avance de 88 por ciento reportado en mayo.

Sobre una obra pendiente que involucra a comerciantes del municipio, el gobernador indicó que el diálogo continúa y que se les han presentado diferentes opciones, aunque admitió que, por los tiempos, su ejecución podría trasladarse al próximo año.

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