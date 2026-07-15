Zapata tendrá redes nuevas antes del empedrado en Santa Cruz Nieto, confirma alcalde

La calle Hidalgo, con un tramo pendiente por conflicto de tenencia de la tierra, se sumará este año a la intervención

Trabajos de sustitución de redes de agua y drenaje en calle de Santa Cruz Nieto, San Juan del Río

Avance de los trabajos de drenaje y agua potable en la calle Emiliano Zapata, Santa Cruz Nieto.

Ilustrativa/Archivo.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 15 de julio de 2026.- El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó un recorrido por la calle Emiliano Zapata, en la parte antigua de Santa Cruz Nieto, donde personal de la Secretaría de Obras Públicas confirmó el arranque de los trabajos de excavación para sustituir las redes de drenaje y agua potable antes de colocar un empedrado nuevo.

Según explicó el propio alcalde durante el recorrido, la calle Emiliano Zapata forma parte de un par vial en la zona de Santa Cruz Nieto y conecta a la comunidad con Santa Cruz Escandón y otras localidades del área.

Según la funcionaria de Obras Públicas Edith Alvarez Flores, la intervención contempla 267 metros lineales de línea de agua potable y una vialidad de 400 metros, donde también se renovará el drenaje con tubería de mayor diámetro. La dependencia no detalló el monto de inversión asignado específicamente a esta obra.

De acuerdo con la funcionaria, la secuencia de trabajo inicia con el zanjeo para el drenaje, continúa con el retiro de la red antigua y su sustitución, y concluye con la colocación de empedrado. El objetivo declarado es evitar reaperturas futuras de la calle.

Un tramo de la vialidad, en dirección a Granjeno, no puede intervenirse por tratarse de un derecho de paso que el municipio aún no incorpora formalmente a la red vial. La funcionaria señaló que esa sección queda pendiente de resolución para una etapa posterior, sin precisar plazo.

Para este año, la Secretaría de Obras Públicas tiene considerada además la intervención de la calle Hidalgo, que conecta con Zapata en el mismo tramo. La dependencia no detalló si esta obra corresponde al mismo contrato o a uno independiente.

La funcionaria mencionó como riesgo operativo la temporada de lluvias, que podría generar afectaciones si los trabajos no avanzan con la velocidad prevista.

En el recorrido participaron integrantes del comité vecinal de obra de Santa Cruz Nieto, entre ellos una vecina identificada como Alicia, mencionada por el alcalde como gestora del proyecto ante el municipio.

Esta obra fue anunciada formalmente por el municipio el pasado 19 de mayo, cuando se confirmó que la vialidad recibiría empedrado húmedo con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, como parte de un paquete de 74 millones de pesos aprobado para 2026.

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