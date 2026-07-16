La Llave, en San Juan del Río, recibe jornada de regularización y donativos

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano coordinó donativos de ropa y árboles junto con la mesa de trámites.

Vecina de La Llave llena formulario en mesa de atención para regularización de predio en San Juan del Río

Una vecina de La Llave llenó su solicitud en la mesa de regularización de predios instalada durante la jornada municipal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 16 de julio de 2026.- La comunidad de La Llave recibió este miércoles una jornada de atención ciudadana del gobierno municipal de San Juan del Río, con una mesa de trámites para la regularización de predios y donativos de ropa y árboles a cargo de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, adscrita a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

La actividad, identificada por el Ayuntamiento como "Miércoles en La Llave", fue encabezada por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y se suma al esquema de jornadas itinerantes que la administración ha replicado en otras comunidades rurales del municipio, entre ellas Santa Cruz Escandón y Santa Isabel El Coto, donde también se instalaron mesas de regularización de predios y se entregaron donativos de ropa y árboles.

Personal municipal apoya a vecina de La Llave con la entrega de jitomate en jornada de servicios en San Juan del R\u00edo Personal municipal ayudó a una vecina de La Llave a recibir jitomate como parte de los donativos entregados en la jornada. rotativo.com.mx

De manera paralela, el Ayuntamiento informó que otras secretarías y organismos de la administración realizaron labores de colocación de señalética, pintura de reductores de velocidad, limpieza y rehabilitación de espacios en la comunidad, sin precisar qué dependencia ejecutó cada acción.

La jornada contó con personal municipal para auxiliar a una vecina en el llenado de su solicitud en la mesa de atención, así como a otro funcionario apoyando a una residente con la entrega de jitomate, en un formato similar al de ediciones previas del programa de regularización de predios que el gobierno municipal ha impulsado en comunidades rurales.

En jornadas similares, Cabrera Valencia ha explicado que el programa de regularización busca ampliar la recaudación municipal por concepto de predial e incorporar terrenos sin escriturar al padrón catastral.

Funcionarios municipales y delegados comunitarios posan durante la jornada Mi\u00e9rcoles en La Llave en San Juan del R\u00edo Funcionarios municipales y delegados comunitarios de La Llave durante la jornada de atención ciudadana. rotativo.com.mx

La Llave había recibido en los últimos meses trabajos de rehabilitación vial por parte de la misma Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

El evento se realizó en un inmueble comunitario de La Llave, donde el gobierno municipal exhibió también materiales de los programas "San Juan Mejor con la Educación" y "San Juan Mejor con Obras", que forman parte de la estrategia de comunicación de la actual administración.

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