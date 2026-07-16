San Juan del Río, 16 de julio de 2026.- La comunidad de La Llave recibió este miércoles una jornada de atención ciudadana del gobierno municipal de San Juan del Río, con una mesa de trámites para la regularización de predios y donativos de ropa y árboles a cargo de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, adscrita a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
La actividad, identificada por el Ayuntamiento como "Miércoles en La Llave", fue encabezada por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y se suma al esquema de jornadas itinerantes que la administración ha replicado en otras comunidades rurales del municipio, entre ellas Santa Cruz Escandón y Santa Isabel El Coto, donde también se instalaron mesas de regularización de predios y se entregaron donativos de ropa y árboles.
Personal municipal ayudó a una vecina de La Llave a recibir jitomate como parte de los donativos entregados en la jornada. rotativo.com.mx
De manera paralela, el Ayuntamiento informó que otras secretarías y organismos de la administración realizaron labores de colocación de señalética, pintura de reductores de velocidad, limpieza y rehabilitación de espacios en la comunidad, sin precisar qué dependencia ejecutó cada acción.
La jornada contó con personal municipal para auxiliar a una vecina en el llenado de su solicitud en la mesa de atención, así como a otro funcionario apoyando a una residente con la entrega de jitomate, en un formato similar al de ediciones previas del programa de regularización de predios que el gobierno municipal ha impulsado en comunidades rurales.
En jornadas similares, Cabrera Valencia ha explicado que el programa de regularización busca ampliar la recaudación municipal por concepto de predial e incorporar terrenos sin escriturar al padrón catastral.
Funcionarios municipales y delegados comunitarios de La Llave durante la jornada de atención ciudadana. rotativo.com.mx
La Llave había recibido en los últimos meses trabajos de rehabilitación vial por parte de la misma Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
El evento se realizó en un inmueble comunitario de La Llave, donde el gobierno municipal exhibió también materiales de los programas "San Juan Mejor con la Educación" y "San Juan Mejor con Obras", que forman parte de la estrategia de comunicación de la actual administración.