Aseguran más de 30 mil litros y 25 mil kilos de precursores químicos en Durango

La diligencia, realizada con apoyo de la Guardia Nacional y la Sedena, dejó el material asegurado a disposición de la FECOR para continuar la investigación.

Tambos con sustancias químicas aseguradas por la FGR en un inmueble de Tamazula, Durango

Elementos de la Fiscalía General de la República inspeccionan tambos con precursores químicos asegurados en un cateo realizado en el poblado de Acatita, municipio de Tamazula, Durango.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 16, 2026
Mariana Torres García

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Durango, 16 de julio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 30 mil 119 litros de sustancias líquidas y 25 mil 525 kilos de sustancias sólidas identificadas como precursores químicos, durante un cateo con autorización judicial realizado en el poblado de Acatita, municipio de Tamazula, Durango.

El operativo se desprendió de una denuncia recibida por la FGR, en la que un elemento de la Guardia Nacional (GN) reportó haber sido alertado por un ciudadano sobre un inmueble presuntamente utilizado para actividades delictivas.

Con base en esa información, el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) solicitó y obtuvo la autorización judicial para ejecutar la diligencia, realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) por la posible comisión del delito de posesión de precursores químicos.

Las sustancias líquidas se encontraban almacenadas en tambos y bidones, mientras que el material sólido —granulado, en escamas y en hojuelas— estaba contenido en costales, tambos y cajas de cartón.

De acuerdo con la denuncia que dio origen a la investigación, los precursores químicos asegurados podrían ser utilizados para la elaboración de drogas sintéticas; la FGR no precisó si el material fue sometido a análisis pericial para confirmar su composición exacta.

La diligencia contó con la participación de personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que brindaron seguridad perimetral durante el operativo, según informó la FGR.

Los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, instancia que continúa las investigaciones correspondientes. La FGR no reportó personas detenidas como parte de este operativo.

El hallazgo ocurre en la misma zona donde, en noviembre de 2023, la Guardia Nacional ya había localizado otro laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la localidad de Acatitán, del mismo municipio de Tamazula, con más de 2 mil 700 litros de precursores químicos.

En lo que va de 2026, la Semar también ha reportado el desmantelamiento de cinco laboratorios clandestinos del CJNG en otros estados del país, con decomisos de precursores químicos en volúmenes similares, además de un campamento con 12 toneladas de sustancias químicas inhabilitado en Petatlán, Guerrero.

La persecución de precursores químicos figura, además, entre los ejes centrales de la estrategia antidrogas presentada este año por el gobierno de Estados Unidos.

seguridad criminalidad sucesos durango

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