México, 15 de enero de 2026. — La Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República desmantelaron un campamento clandestino utilizado para la producción de drogas sintéticas en Petatlán, Guerrero.
Las autoridades aseguraron una bodega con 24 mil 920 litros y 12 mil 200 kilogramos de sustancias químicas que fueron inhabilitadas en el sitio, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El operativo afecta directamente las capacidades financieras del crimen organizado.
El aseguramiento ocurrió durante recorridos terrestres coordinados entre Marina, Defensa, FGR, Guardia Nacional y SSPC, precisó la dependencia federal.
Los elementos localizaron primero la bodega con precursores químicos para elaboración de metanfetaminas y posteriormente ubicaron el campamento donde se encontraron vehículos, armamento, municiones, ropa y calzado táctico.
Operativo federal desmantela narcolaboratorio con 12 toneladas de químicos en Petatlán Guerrero. Foto: SEMAR.
La instalación desmantelada tenía capacidad para producir simultáneamente tres tipos distintos de drogas: metanfetaminas, drogas de diseño conocidas como tusi y opioides sintéticos, explicaron fuentes federales. Esta versatilidad coloca al laboratorio por encima de otros centros de producción clandestinos detectados en la región.
"Este aseguramiento afecta de manera directa las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales", aseguró García Harfuch en redes sociales. El funcionario destacó que la acción evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles.
Operativo forma parte de estrategia coordinada
El desmantelamiento en Guerrero se suma a operativos simultáneos en Sonora y Sinaloa donde se aseguraron 212 kilogramos de metanfetamina y se inhabilitaron 11 áreas de concentración con 16 mil 486 litros de sustancias químicas, detalló la SSPC.
El material asegurado y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente quien integrará las carpetas de investigación. Las sustancias químicas fueron neutralizadas conforme a protocolos establecidos por autoridades federales para este tipo de operativos.